横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、オールデイダイニング「コンパス」（2F）で、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を来年1月10日から4月10日まで開催する。

同フェアでは、十勝地方と道央エリアに焦点を当て、北海道の豊かな食文化を存分に味わえる、多彩なメニューを用意した。新たな食材探求のため、シェフ當間が現地へ出向き、生産者の人々と直接触れ合いながら、食材の魅力を丁寧に確かめてきた。特に消費者から期待が高いコンパス人気メニューの肉料理には、注目の北海道産黒毛和牛“e−びーふ”を用意。100％国産飼料（うち90％以上が北海道産）で育ち、赤身の深い旨みと濃厚な味わいが際立つ。素材の魅力を最大限に引き出す“タタキ”に仕立て、口いっぱいに豊かな風味を堪能できる。また、今回初登場となる道央・厚真町の“幻のブランド豚”「米愛豚（まいらぶた）」は、北海道産米「ななつぼし」を食べて育ち、脂身は上品な甘さを帯び、赤身は柔らかく澄んだ味わいが特長。その魅力を閉じ込めるクルート焼きに仕上げ、外側は香ばしく、中はしっとりとジューシーに提供する。青森県、大間のまぐろと同じ漁場で水揚げされる希少価値の高いブランドマグロ「戸井本マグロ」は、握り寿司で用意する。さらに、厚真町はスーパーフードとして注目されるハスカップの生産量日本一の地でもある。栄養豊かなハスカップを用いた料理やデザート、ドリンクも揃え、北海道の恵みを余すところなく楽しめる。締めくくりには、札幌・すすきの発祥の「シメパフェ」を用意。冬でもアイスを楽しむ北海道の食文化が生んだ一品で、好みのトッピングで自分だけの一皿に仕上げることができる。そのほか、「本ずわい蟹食べ放題」「大沼牛石焼ステーキ」「勝手丼」、海の幸と大地の恵みを贅沢に味わえる人気メニューも取り揃えた。

オールデイダイニング「コンパス」の洗練された空間で、北海道の自然が育んだ味わいと、生産者たちの想いが息づく美食の数々を、優雅に心ゆくまで堪能してほしいという。

［冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 概要］

場所：オールデイダイニング「コンパス」2F

期間：2026年1月10日（土）〜4月10日（金）

時間：ランチ 11:30〜16:00

ディナー＜平日＞17:30〜21:30

＜土日祝＞17:00〜21:30

料金：ランチ＜平日＞大人 6200円／子ども 3000円／シニア 5000円

ランチ＜土日祝＞・ディナー＜全日＞大人 9300円／子ども 4500円／シニア 7500円

※子ども：4才から小学生

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ＝https://ybsh.sotetsu-hotels.com