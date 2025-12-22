

「MONTAGNE A LA TRUFFE」

明治は、世界を舞台に“どっち派？”旋風を巻き起こしグローバルブランドを目指す「きのこの山」「たけのこの里」と、世界的に活躍されているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフとのコラボレーションを実現した。クラブハリエ山本隆夫シェフとコラボレーションした「きのこの山」、「MONTAGNE A LA TRUFFE（モンターニュ・ア・ラ・トリュフ）」と、シェ・シバタ柴田武シェフとコラボレーションした「たけのこの里」、「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」を、来年1月16日〜2月14日の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗（クラブハリエ（ラ コリーナ近江八幡）、シェ・シバタ（新宿高島屋・横浜高島屋の各「アムール・デュ・ショコラ」会場、シェ・シバタ 多治見店・名古屋店・西武池袋店））で販売する。



「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」

さらに「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」と「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」も、来年1月16日以降、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」およびクラブハリエ、シェ・シバタの各店舗（クラブハリエ（ラ コリーナ近江八幡、クラブハリエ 水天宮前店）、シェ・シバタ（新宿高島屋・横浜高島屋の各「アムール・デュ・ショコラ」会場、シェ・シバタ 多治見店・名古屋店・西武池袋店））で販売する。

同コラボレーションは、仲の良い両シェフの名前に、「きのこの山」「たけのこの里」ブランドの文字があることがきっかけで生まれた。バレンタイン限定の「きのこの山・山本隆夫シェフ」VS「たけのこの里・柴田武（たけし）シェフ」という新たな“どっち派？”を、楽しんでほしいという。

「きのこの山」×クラブハリエ山本隆夫シェフの「MONTAGNE À LA TRUFFE （モンターニュ・ア・ラ・トリュフ）」は、黒トリュフにポルチーニ茸。贅沢に本物のきのこを味わえる、まさに本格派「きのこの山」となっている。黒トリュフの芳醇な香り引き立つ2層のガナッシュをビターチョコレートで包み込み、ポルチーニ茸の濃厚な香りと旨みを生かしたクッキーを合わせた。チョコレートのカカオ感を生かしながらも、2種のきのこが香り立つようこだわり抜いた一品となっている。じっくりと味わってもらえるようビッグサイズにアレンジしてもらった（トリュフ90％使用（きのこに占める割合））。

「たけのこの里」×シェ・シバタ柴田武シェフの「Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ」は、柴田シェフも大好きな「たけのこの里」を、シェ・シバタ流の3種類にアレンジをしてもらった。ドミニカ共和国産カカオの「苺スパイス」、メキシコ産ホワイトカカオの「ショコラノワール」、ベネズエラ産カカオの「ソルテド抹茶」と、チョコレートの特徴ある味わいを生かした詰め合わせになっている。

また、「きのこの山」「たけのこの里」のおいしさはそのままに、「和」をテーマに＋αのひと味を加えた、これまでにないフレーバーを考案してもらった。「きのこの山」には山本シェフ、「たけのこの里」には柴田シェフ、「アソートタイプ」には両シェフのアクリルスタンドが付いているため、シェフの“推し活”も楽しめる。



「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」

「meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」のチョコレート部分は2層構造で、「きのこの山」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに抹茶を合わせたチョコレートを使用している。ココア風味のクラッカーにはクラッシュキャンディを加え、ちゃりちゃりとした新たな食感も楽しめる（ヘーゼルプラリネ製品中2％、クラッシュキャンディ製品中1％）。



「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」

「meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」のチョコレート部分は2層構造で、「たけのこの里」ならではのカカオ香るチョコレートと、ヘーゼルプラリネに柚子を合わせたチョコレートを使用している。チョコレートとクッキー部分にはロレーヌ岩塩も配合し、クセになる味わいとなっている（ヘーゼルプラリネ製品中1％、ゆず果汁製品中0.2％（生換算）、ロレーヌ岩塩製品中0.2％）。



「CLUB HARIE×chez Shibata きのこの山とたけのこの里 12袋入（各6）アソートパッケージ」

「CLUB HARIE×chez Shibata きのこの山とたけのこの里 12袋入（各6）アソートパッケージ」は、「meiji きのこの山×CLUB HARIE ヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り」と「meiji たけのこの里×chez Shibata 柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用」が6袋ずつ入ったアソートタイプ。同商品のみ、来年2月1日から発売する。

［小売価格］

MONTAGNE A LA TRUFFE （モンターニュ・ア・ラ・トリュフ）」：2160円

Ultimate Takenoko アルティメット タケノコ（3個入）：2592円

meijiきのこの山×CLUB HARIEヘーゼルプラリネ＆抹茶 クラッシュキャンディ入り：1728円

meijiたけのこの里×chez Shibata柚子香るヘーゼルプラリネ ロレーヌ岩塩使用：1728円

CLUB HARIE×chez Shibata きのこの山とたけのこの里 12 袋入（各 6）アソートパッケージ：1998円

（すべて税込）

［発売日］2026年1月16日（金）から順次

