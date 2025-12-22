菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国171店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、来年の干支「午（うま）」をモチーフにしたプリンアラモードをはじめ、縁起の良いだるまをあしらったケーキや、色とりどりのフルーツを華やかに飾った豪華なデコレーションケーキなど、新年の幕開けにふさわしい「新春スイーツ」を、12月29日から来年1月3日まで期間限定・数量限定で販売する。

「2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション（17cm×16cm）」は、正月らしい雰囲気のデコレーションケーキ。ダイス苺をサンドした苺のケーキと、ホワイトチョコクリームをサンドしたチョコケーキの2種類を組み合わせ、みずみずしいフルーツを立体的に飾り付けた。さらに鏡餅をイメージしたケーキをのせ、新春ならではの華やかさを演出している。2つの味を一度に楽しめる、満足感のある一品となっている。



「ニューイヤー アソートデコレーション（直径17cm（8カット））

「ニューイヤー アソートデコレーション（直径17cm（8カット））」は、8種類のケーキを一度に楽しめるケーキ。苺みるく、ホワイトチョコレート、パリパリチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類を1個ずつ詰め合わせた。干支の「午（うま）」をはじめ、獅子舞や招き猫のお菓子をあしらい、新春らしいおめでたい装いに仕上げている。取り分けしやすいアソートタイプのため、年末年始の集まりにもおすすめとなっている。



「2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション（直径14cm）」

「2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション（直径14cm）」は、色鮮やかなフルーツと正月飾りをあしらったデコレーションケーキ。ふんわりと焼き上げたスポンジで、口どけの良いホイップクリームとフレッシュ苺をサンドし、仕上げにりんご、キウイフルーツ、オレンジ、ブルーベリー、苺などのフルーツをたっぷりと飾った。果実のみずみずしさが口いっぱいに広がる、華やかな一品となっている。



「かわいい干支のプリンアラモード」

「かわいい干支のプリンアラモード」は、正月限定、来年の干支「午（うま）」をモチーフにしたプリンアラモード。ココアスポンジに、ホイップクリーム入りカスタードクリームと焼きプリンを重ね、オレンジ、キウイフルーツ、ブルーベリーなどのフルーツと、チョコクリームで作った「うま」をあしらった。卵の風味豊かなプリンとフルーツのみずみずしい味わいが口いっぱいに広がる。



「賀正ケーキ おみくじだるま」

「賀正ケーキ おみくじだるま」は、新年の運だめしにぴったりな、だるまモチーフのケーキ。カカオの香り豊かなチョコプリンの上に、甘酸っぱく濃厚な苺ホワイトチョコムースを重ね、真っ赤な苺ナパージュとチョコで愛らしいだるまの形に仕上げている。飾りプレートには「大吉」「吉」「中吉」のいずれかが隠されており、おみくじを引くワクワク感を大人から子どもまで楽しめる。



「賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン」

「賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン」は、金運や勝運を象徴するお正月の縁起物「栗きんとん」をイメージした、新春限定のモンブランケーキ。やさしい甘さのカスタード入りホイップクリームと、シンプルなホイップクリームの中に、栗の甘露煮を加え食感のアクセントをプラスした。さらに、上品な甘味と香りを楽しめるなめらかな黄栗クリームで包み込み、贅沢で味わい深いモンブランに仕上げている。

［小売価格］

2つの味が楽しめるスイーツパレードデコレーション：4860円

ニューイヤー アソートデコレーション：4220円

2026 HAPPY NEW YEAR デコレーション：2380円

かわいい干支のプリンアラモード：570円

賀正ケーキ おみくじだるま：540円

賀正ケーキ 栗きんとんモンブラン：490円

（すべて税込）

［発売日］12月29日（月）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp