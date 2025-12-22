資生堂は、グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」から、美とサイエンスを結集した、ブランドを象徴するハイパフォーマンスクリーム「ラ・クレーム」限定サイズ・限定パッケージ（全1品）を来年1月21日に発売する。アーティスト、ジャン・ミャオ氏とのコラボレーションによる、輝く円環が施されている。

ラ・クレームは夜の肌のメカニズムに着目し、唯一無二の輝きで満たす、ハイパフォーマンスクリーム。1982年にクレ・ド・ポー ボーテの前身であるクレ・ド・ポーの誕生時に発売したクリームの後継として登場した。以来7回のリニューアルを重ね、現在は2020年発売の8代目となる。知見、成分、処方のすべてにおいて、ブランドの最高峰であることを使命とした、ブランドを象徴するクリームとなっている。

クリームの蓋を開けると、ジャン・ミャオ氏の作品の特長である、宇宙観を反映した円のモチーフを木版で彫り込んだようなデザインと、成功・幸運を想起する馬が現れる。

商品特長は、「肌の知性（「肌の知性」とは、すべての人が生まれながらにそなえている、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵）」を輝かせる。夜の肌メカニズムに着目し、唯一無二の輝きで満たすハイパフォーマンスクリームとなっている。とろけるように肌へなじんで豊かなうるおいとハリ・弾力をもたらし、若々しい印象があふれだす輝かしい未来へ導く。

「肌の知性」に着目した独自成分、スキンイルミネイターリッチ（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG／PPG−14／7ジメチルエーテル、トレハロース）を配合（保湿・整肌）。乾燥などのさまざまな環境ダメージ要因から肌を守り、みずみずしくすこやかな輝きを引き出す。



「クレ・ド・ポー ボーテ ラ・クレーム 2026 限定品」

こくのある贅沢な感触のクリームが、とろけるようななめらかさで肌に広がり、有効成分が角層のすみずみまですばやく溶け込む。豊かなうるおいと、あふれだすようなハリ・弾力をもたらす。みずみずしい生命感に満ちた、輝くような明るさと透明感を引き出す。乾燥による小じわを目立たなくする（効能評価試験済み）とともに、しなやかでふっくらとした肌へ整える。使うたび、うるおいに満ちた若々しい印象があふれだし、輝かしい未来へ導く。

美しさにつながる夜の肌サイクルを、何十年にもわたり研究。肌にハリ・弾力をもたらす独自のテクノロジーを開発した。何百種類もの候補の中から選び抜いた希少な酵母から、特殊な精製技術を用いて丁寧に抽出したエキスなどを絶妙なバランスでブレンドしたセラファーメント（ハリ保湿）を配合（濃グリセリン、酵母エキス）。熟練の研究員による卓越した処方技術によって、様々な厳選成分を贅沢で心地よいテクスチャーを保ちながら、安定的に配合している。薬用有効成分レチノール誘導体を配合。美白有効成分4MSK（4−メトキシサリチル酸カリウム塩）配合。メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。

数多くの繊細な工程を通じてつくりあげる、こくがありながらべたつかない、贅沢な心地よさをもたらすクリーム。触れた瞬間とろけるようななめらかさで肌に広がり、使うたび肌へ歓びをもたらす。希少なランや天然ローズなどを調香した、清らかな優しさに満ちた、優美な香りとなっている。ノンコメドジェニックテスト、アレルギーテスト済み（すべてのかたにニキビができない、アレルギーが起きないというわけではない）。

［小売価格］9万5920円（税込）

［発売日］2026年1月21日（水）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp