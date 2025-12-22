¡Ú¹Á¶èÄ¶¤¨¡ÛÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡¢Á°Ç¯Èæ¹âÆÎ¨Á´¹ñ1°Ì¤Ï¡ÈÃÏÊý¤Î²¹Àô³¹¡É
¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤ÎÁ´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡×¤È²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì20·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áµî10Ç¯´Ö¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¡¢¤ª¤è¤Ó1Ç¯Á°¤«¤é¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤òÉ½¤¹¡ÖÆÍîÎ¨¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á´¹ñ»ÔÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î)
Á´¹ñ1°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è(2²¯2,829Ëü±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯¡¢5Ç¯¡¢3Ç¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³Ó´ü´Ö¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è(1²¯9,016Ëü±ß)¡£Åìµþ23¶è³°¤Ç¡¢ºÇ¤â²Á³Ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12°Ì¤ÎÂçºå»ÔËÌ¶è(8,021Ëü±ß)¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯11·î¡¡Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°1¡Á10°Ì
2025Ç¯11·î¡¡Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°11¡Á20°Ì
¿äÄê²Á³Ê100°Ì°ÊÆâ¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Åì³¤¤Ï57°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è(3,959Ëü±ß)¡¢¶áµ¦¤Ï12°Ì¤ÎÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è (8,021Ëü±ß)¡¢Ãæ¹ñ¤Ï89°Ì¤Î¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è(3,039Ëü±ß)¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Ï40°Ì¤Î²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®(5,017Ëü±ß)¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯Èæ¤ÎÆÍîÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®¤¬+48.68%¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢70Ö´¹»»¿äÄê²Á³Ê¤ÎÁ°Ç¯Èæ1°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤¬6,399Ëü±ßÁý¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍîÎ¨¾å°Ì100°ÌÆâ¤ÎÃÏ°è³ä¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬30%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÂçºåÉÜ¤¬18%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î Á°Ç¯Èæ³Ó)
ÆÍîÎ¨100°Ì°ÊÆâ¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ï11°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è (+24.96%)¡¢ÅìËÌ¤Ï41°Ì¤ÎµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è (+16.66%)¡¢¹Ã¿®±Û¤Ï1°Ì¤Î¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®(+48.68%)¡¢°ìÅÔ»°¸©¤Ï2°Ì¤ÎÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è(+44.21%)¡¢Åì³¤¤Ï6°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è(+27.21%)¡¢ËÌÎ¦¤Ï51°Ì¤ÎÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô(+14.41%)¡¢¶áµ¦¤Ï4°Ì¤ÎÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è(+28.48%)¡¢Ãæ¹ñ¤Ï50°Ì¤Î»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô(+14.45%)¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Ï19°Ì¤ÎÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è(+22.12%)¤À¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î 3¡¦5¡¦10Ç¯Á°Èæ³Ó)
Á´¹ñ»ÔÄ®Â¼ Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î)
Á´¹ñ1°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è(2²¯2,829Ëü±ß)¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî10Ç¯¡¢5Ç¯¡¢3Ç¯¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈæ³Ó´ü´Ö¤Ç¼ó°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£2°Ì¤ÏÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è(1²¯9,016Ëü±ß)¡£Åìµþ23¶è³°¤Ç¡¢ºÇ¤â²Á³Ê¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12°Ì¤ÎÂçºå»ÔËÌ¶è(8,021Ëü±ß)¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯11·î¡¡Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥°11¡Á20°Ì
¿äÄê²Á³Ê100°Ì°ÊÆâ¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Åì³¤¤Ï57°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è(3,959Ëü±ß)¡¢¶áµ¦¤Ï12°Ì¤ÎÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è (8,021Ëü±ß)¡¢Ãæ¹ñ¤Ï89°Ì¤Î¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è(3,039Ëü±ß)¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Ï40°Ì¤Î²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®(5,017Ëü±ß)¤À¤Ã¤¿¡£
Á°Ç¯Èæ¤ÎÆÍîÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®¤¬+48.68%¤ÇÁ´¹ñ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢70Ö´¹»»¿äÄê²Á³Ê¤ÎÁ°Ç¯Èæ1°Ì¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤¬6,399Ëü±ßÁý¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÆÍîÎ¨¾å°Ì100°ÌÆâ¤ÎÃÏ°è³ä¹ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬30%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÂçºåÉÜ¤¬18%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î Á°Ç¯Èæ³Ó)
ÆÍîÎ¨100°Ì°ÊÆâ¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤Ï11°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è (+24.96%)¡¢ÅìËÌ¤Ï41°Ì¤ÎµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è (+16.66%)¡¢¹Ã¿®±Û¤Ï1°Ì¤Î¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®(+48.68%)¡¢°ìÅÔ»°¸©¤Ï2°Ì¤ÎÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è(+44.21%)¡¢Åì³¤¤Ï6°Ì¤Î°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è(+27.21%)¡¢ËÌÎ¦¤Ï51°Ì¤ÎÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô(+14.41%)¡¢¶áµ¦¤Ï4°Ì¤ÎÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è(+28.48%)¡¢Ãæ¹ñ¤Ï50°Ì¤Î»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô(+14.45%)¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Ï19°Ì¤ÎÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è(+22.12%)¤À¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ»Ô¶èÄ®Â¼¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°(2025Ç¯11·î 3¡¦5¡¦10Ç¯Á°Èæ³Ó)