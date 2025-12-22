ヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）「ズートピア」ジュディメイクに絶賛の声「再現度高い」「ビジュ最高」
【モデルプレス＝2025/12/22】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月20日、自身のInstagramを更新。ディズニー・アニメーション映画「ズートピア」シリーズのうさぎのキャラクター・ジュディ・ホップス風のメイクを披露し、反響が寄せられている。
【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル「再現度高い」と話題のジュディ風メイク
きぃーちゃんは「ズートピア ジュディメイクしてみた」とつづり、グレーの長い耳を着け、メイクのビフォーアフターの動画を公開。グレーの服装に、濃いめのアイメイクでジュディを表現している。
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「ビジュ最高」「再現度高い」「セクシーなジュディも好き」などといった声が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
