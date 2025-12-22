DAIGO「遺伝かな」5歳長女のキッザニアオフショットが話題「乗馬姿が美しい」「大きくなりましたね」の声
【モデルプレス＝2025/12/22】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが12月20日、自身のInstagramを更新。娘の後ろ姿との2ショットを公開し、話題になっている。
DAIGOは子どもの職業体験施設キッザニアで娘が騎手を体験しているショットを公開。フジテレビ系「みんなのKEIBA」（毎週日曜15時〜）に出演しているため「遺伝かな」とつづっている。
この投稿にファンからは「間違いなく遺伝」「娘ちゃんの乗馬姿が美しい」「大きくなりましたね」「素敵な写真」などといった反響が寄せられている。
DAIGOは北川と2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生した。（modelpress編集部）
