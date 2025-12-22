元AKB48横山結衣、改名を発表 今後は相馬結衣として活動「俳優としてさらに頑張っていくため」
【モデルプレス＝2025/12/22】元AKB48の横山結衣が12月21日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。「相馬結衣」に改名することを発表した。
【写真】相馬結衣、AKB時代の圧巻パフォーマンス姿
横山は「本日より、横山結衣は相馬結衣として活動していきます」と報告。「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」と名前の由来を明かし「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と結んでいる。
横山は、2001年2月22日生まれ、青森県出身。2014年よりAKB48として活動開始。2016年放送の日本テレビ系「AKBINGO！」で開催された「AKBINGO！ CUP ダンスロワイヤル」に本田仁美、中野郁海（現在は卒業）とともに出場して優勝した経験も持つ。“どえらいダンス”と称されるAKB48にとって初のロックダンスを取り入れた58thシングル「根も葉もRumor」でもフロントに選抜された。2021年11月30日にAKB48としての活動を終了させ、卒業後は女優として活躍。2025年には「“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Live」にて セーラームーン（月野うさぎ役）役を演じ、海外公演なども行った。（modelpress編集部）
◆横山結衣、相馬結衣に改名
◆元AKB48横山結衣、ダンスメンバーとして話題に
