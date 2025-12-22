Stray Kids・スンミン、韓国ロック界レジェンドと夢の共演！ 「MBC歌謡大祭典」で特別ステージ披露へ

Stray Kidsのスンミンと韓国を代表するロックバンドYBが、特別なコラボレーションステージを披露する。

12月22日、OSENの取材によると、Stray Kidsのメインボーカルを務めるスンミンとロックバンドYBが、12月31日に開催される「2025 MBC歌謡大祭典」で、ファンと視聴者を熱狂させる特別ステージを披露する見通しだ。

Stray Kidsは、韓国国内はもちろんグローバル市場でも巨大なファンダムを率いるK-POPを代表するグループの一つで、コンサートの観客動員力は現在のK-POPアイドルの中でもトップクラスと評価されている。彼らは12月9日（現地時間）に米ビルボードが発表したチャート「TOP TOUR 2025」で10位にランクインし、K-POPアーティストの中で最高順位を記録した。

（写真提供＝OSEN）スンミン、ユン・ドヒョン​​​​​

アルバムセールスにおいても、前例のない新記録を打ち立てている。2022年3月にリリースした『ODDINARY』から、今年11月にリリースした最新作『DO IT』まで、8作品連続で米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」1位を獲得した。これは、1956年にビルボードチャートが開始されて以来、史上初の快挙である。この記録により、Stray Kidsは、ビートルズ、ローリング・ストーンズに続き、「Billboard 200」1位獲得作品数が史上3番目に多いグループとなった。

こうした実績から、年末の音楽授賞式において“最優先キャスティング”の存在となっているStray Kidsは、「2025 MBC歌謡大祭典」の主要ラインナップにも名を連ねた。その中で韓国ロック界のレジェンド的存在である先輩バンドYBと、Stray Kidsのメインボーカルであるスンミンによるコラボレーションが実現することとなった。K-POPアイドルと韓国ロックを代表する両者の出会いが、どのようなステージを生み出すのか、期待が高まっている。

放送関係者によると、今回のコラボレーションはYB側の要請によって実現した。以前からStray Kidsの活躍に注目していたYBは、昨年1月6日に開催された授賞式「第38回ゴールデンディスクアワード（GDA）」で、『Tobacco Shop Girl』と『A Flying Butterfly』のステージを披露する最中、客席にいた後輩ミュージシャンたちに歩み寄った。その際、特に熱いリアクションを見せていたStray Kidsの姿が強く印象に残っていたという。こうした背景から「2025 MBC歌謡大祭典」でのコラボレーションを構想する過程で、自然とStray Kidsの名前が挙がったと伝えられている。

YBは、名実ともに韓国歌謡界を代表する大衆的なロックバンドで、1996年のデビューから今年で30周年を迎える。当初、ボーカルのユン・ドヒョンを中心に結成された「ユン・ドヒョン・バンド」として活動を開始し、2005年に「YB」という名称に変更した。ユン・ドヒョンは2021年に希少がんである胃マルトリンパ腫と診断されたが、秘密裏に治療を続け、完治判定を受けた。数々の困難を乗り越えて再びステージに立つYBが、2017年のデビューからわずか8年で世界を席巻したStray Kidsの勢いとどのような化学反応を見せるのか、注目が集まる。

「2025 MBC歌謡大祭典」は、MBCが主催する年末授賞式の一つで、12月31日午後8時50分より、SHINee・ミンホ、ALLDAY PROJECT・アニー、歌手兼俳優のファン・ミンヒョンの進行で生放送される予定だ。今年は20周年という節目を迎え、これまで以上にスケールアップした演出と新鮮な構成、そして最前線で活躍するトップアーティストたちの豪華な組み合わせが予告され、注目を集めている。

（記事提供＝OSEN）