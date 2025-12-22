見た目はタイプなのに…合コンでガッカリした男性の行動９パターン
合コンで、「タイプの人にめぐり会えた！」と思っても、その後の男性の態度を見て、途端に熱が冷めてしまうことが女性にはあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者に聞いた、「合コンで『見た目はタイプなのに…』とガッカリした男性の行動９パターン」をご紹介します。
【１】「オレってすごいだろ」などと上から目線の態度をとる
「ナルシストすぎて引く！」（１０代女性）、「なんで一瞬でも惹かれたのかと後悔する」（２０代女性）など、自分の自慢話ばかりをして優越感に浸っている男性は女性に不評のようです。合コンの場ではできるだけ謙虚な姿勢でいると、女性から好感を持たれるでしょう。
【２】１円単位の割り勘にこだわるなど、お金に細かい
「かっこいい人には太っ腹でいてほしい（笑）」（２０代女性）というように、女性は「いい男はお金に関しても寛容」というイメージを持っているようです。お会計のときに、電卓でちまちまと計算する姿は、女性には見せないほうがいいかもしれません。
【３】「オレなんて…」と卑屈な発言が多い
「『もっと自信持ってよ…』とこっちまで暗い気持ちになる」（２０代女性）というように、男性のネガティブ思考がうつりそうで近づきたくないというパターンです。初対面の女性に、卑屈なことを言うのは慎んだほうがよさそうです。
【４】みんなが盛り上がっているときも一人だけ妙に冷めている
「無理してテンションを上げなくてもいいけど、場の空気が読めなさすぎも困る」（２０代女性）というように、協調性のない男性の態度に不安を感じるという意見です。合コンでは、自分から話を広げたり、ほかの人に話を振るなど、まわりとの会話を楽しんでいるかどうかが男性を見極めるポイントのようです。
【５】参加している女性のなかで、明らかに美人にしか話しかけない
「顔だけでしか人を見ないのかなぁと残念」（１０代女性）というように、女性の顔を選り好みしている男性の行動が目についてしまうようです。美人に気をとられるのは、男性なら仕方のないことかもしれませんが、偏りのない態度をとるように心がけましょう。
【６】同席している男友達をやたらとけなす
「この人も男友達に同じこと言われていそう」（２０代女性）というように、友達を大切にしていないことが感じられると、「男」としての魅力が半減するようです。ギャグだとしても、女性の前では男友達をバカにした発言をするのはやめたほうがよいでしょう。
【７】電話やメールを頻繁にして、席を外すことが多い
「『自分だけ忙しい』と言いたげで、嫌味に映る」（２０代女性）というように、合コンに集中していない様子に、女性はいい印象を持たないようです。また、「かっこいいだけに、いろんな人からの誘いがあると思い、つき合えたとしても嫉妬してしまいそう」（２０代女性）という将来を不安視する意見もありました。
【８】くちゃくちゃと音を立てて食べる
「かっこいいからこそ、食べかたが汚いと本当に残念だと感じる」（３０代女性）など、最低限のマナーを身につけていない男性に幻滅してしまう女性は多いようです。日頃から口を閉じて食事をする習慣をつけておくといいでしょう。
【９】お店のスタッフへの態度がでかい
「親しくなったらこき使われそう」（３０代女性）など、お店のスタッフへのぞんざいな態度に女性の警戒心が働くようです。女性は細かいところも見ているので、店員に無謀なクレームをつけたり、乱暴な言葉を発しないように注意しましょう。
ほかにも、女性に「見た目はタイプだったのになぁ…」と後悔されたエピソードがあれば、教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
【１】「オレってすごいだろ」などと上から目線の態度をとる
「ナルシストすぎて引く！」（１０代女性）、「なんで一瞬でも惹かれたのかと後悔する」（２０代女性）など、自分の自慢話ばかりをして優越感に浸っている男性は女性に不評のようです。合コンの場ではできるだけ謙虚な姿勢でいると、女性から好感を持たれるでしょう。
「かっこいい人には太っ腹でいてほしい（笑）」（２０代女性）というように、女性は「いい男はお金に関しても寛容」というイメージを持っているようです。お会計のときに、電卓でちまちまと計算する姿は、女性には見せないほうがいいかもしれません。
【３】「オレなんて…」と卑屈な発言が多い
「『もっと自信持ってよ…』とこっちまで暗い気持ちになる」（２０代女性）というように、男性のネガティブ思考がうつりそうで近づきたくないというパターンです。初対面の女性に、卑屈なことを言うのは慎んだほうがよさそうです。
【４】みんなが盛り上がっているときも一人だけ妙に冷めている
「無理してテンションを上げなくてもいいけど、場の空気が読めなさすぎも困る」（２０代女性）というように、協調性のない男性の態度に不安を感じるという意見です。合コンでは、自分から話を広げたり、ほかの人に話を振るなど、まわりとの会話を楽しんでいるかどうかが男性を見極めるポイントのようです。
【５】参加している女性のなかで、明らかに美人にしか話しかけない
「顔だけでしか人を見ないのかなぁと残念」（１０代女性）というように、女性の顔を選り好みしている男性の行動が目についてしまうようです。美人に気をとられるのは、男性なら仕方のないことかもしれませんが、偏りのない態度をとるように心がけましょう。
【６】同席している男友達をやたらとけなす
「この人も男友達に同じこと言われていそう」（２０代女性）というように、友達を大切にしていないことが感じられると、「男」としての魅力が半減するようです。ギャグだとしても、女性の前では男友達をバカにした発言をするのはやめたほうがよいでしょう。
【７】電話やメールを頻繁にして、席を外すことが多い
「『自分だけ忙しい』と言いたげで、嫌味に映る」（２０代女性）というように、合コンに集中していない様子に、女性はいい印象を持たないようです。また、「かっこいいだけに、いろんな人からの誘いがあると思い、つき合えたとしても嫉妬してしまいそう」（２０代女性）という将来を不安視する意見もありました。
【８】くちゃくちゃと音を立てて食べる
「かっこいいからこそ、食べかたが汚いと本当に残念だと感じる」（３０代女性）など、最低限のマナーを身につけていない男性に幻滅してしまう女性は多いようです。日頃から口を閉じて食事をする習慣をつけておくといいでしょう。
【９】お店のスタッフへの態度がでかい
「親しくなったらこき使われそう」（３０代女性）など、お店のスタッフへのぞんざいな態度に女性の警戒心が働くようです。女性は細かいところも見ているので、店員に無謀なクレームをつけたり、乱暴な言葉を発しないように注意しましょう。
ほかにも、女性に「見た目はタイプだったのになぁ…」と後悔されたエピソードがあれば、教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）