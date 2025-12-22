先輩男子が教える「彼女の尻に敷かれたほうが楽な理由」９パターン
交際中の男女には少なからず力関係の強弱がありますが、女性が強いほうがうまくいく場合が多いようです。その理由を聞けば、すんなり彼女に主導権を渡す気持ちになれるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「先輩男子が教える『彼女の尻に敷かれたほうが楽な理由』」をご紹介します。
【１】「裏切るはずがない」と彼女が油断するから
「いい意味で『自分に従順だ』と信じてくれる」（20代男性）というように、常に彼女の尻に敷かれていれば、浮気などの疑惑の目を持たれにくくなるようです。疑り深い彼女だった場合、信頼を勝ち取る一つの手段として有効かもしれません。
【２】簡単に彼女好みの男になれるから
「好かれたい一心でしたことが功を奏した」（20代男性）というように、彼女のアドバイスに従って行動すれば、自ずと彼女の理想に近づけそうです。ただし、完全に自分の意見を封印すると「自分がない」と評価を下げるおそれがあるので、５回に１回くらいのバランスで自己主張しましょう。
【３】たまにする自己主張が彼女によく響くから
「ここぞというタイミングで自分の意見を通すための作戦です（笑）」（10代男性）というように、「いつも自分優先にしてもらっている」という自覚が彼女にあれば、譲れない部分での主張が通りやすくなるようです。「戦略だ」と思えば、卑屈な気持ちにもならないでしょう。
【４】「結婚してもうまくいきそうだ」と彼女が安心するから
「交際がスムーズだと将来のことも考えてもらいやすい」（20代男性）というように、彼女が気分良く交際することができれば、結婚への流れも見えてきそうです。ただし、結婚が決まってから態度を変えると「騙された！」と思われてしまうので、無理は禁物でしょう。
【５】彼女のいい面を活かすことができるから
「彼女の言うとおりにしてうまくいったことが何度もある」（10代男性）というように、彼女のアドバイスに従うことで、道が拓けることもあるようです。「尻に敷かれる」というと聞こえが悪いですが、「他人の意見に耳を傾ける」と思えばわだかまりも感じずに済むでしょう。
【６】喧嘩を長引かせずにすむから
「変なプライドがあるとお互い謝れなくて大変」（20代男性）というように、二人の間で主導権争いがあると、和解のタイミングを逃してしまうことがあるようです。「喧嘩をしたら必ず自分から謝る」と決めてしまうのも、大人の上手な交際テクかもしれません。
【７】思い通りに動いてあげれば彼女の機嫌がいいから
「結局、自分の思い通りになる状況は誰でも好きだと思う」（20代男性）というように、彼女の尻に敷かれることで、自動的に彼女のご機嫌取りができるようです。彼女を怒らせてしまったとき急に態度を豹変させるのも感じが悪いので、日頃から彼女に主導権を渡しておくといいでしょう。
【８】「彼女に優しい男」は周囲からの評判がいいから
「彼女の友達からの好感度が上がりました」（20代男性）というように、彼女の言うことを何でもきく男性は、女性にとってある種の理想であるようです。男性にリードを求めるタイプかそうでないかはしばらく付き合えばわかることなので、彼女の希望を見極めて態度を決めましょう。
【９】彼女が何でも決めてくれるのはある意味楽だから
「デートプランとか全部彼女が決めてくれると楽です」（10代男性）というように、すべての男性が主導権を握りたいわけではないようです。世間には「男がリードするべき」という風潮がありますが、自分の心の声に耳を傾け、心地いいほうを選んでもいいのではないでしょうか。
彼女の尻に敷かれることには、自分と気分よく交際してもらえるだけではない、さまざまなメリットがあるようです。彼女が「オレ様男子好き」でない限り、実践して損なしと言えるのではないでしょうか。（小倉志郎）
