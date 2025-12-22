◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

来春のクラシック路線を見据えて、楽しみな素質馬がそろった印象だ。重賞やリステッドを勝っている実績上位馬はもちろんだが、「１勝馬」にも注目したい馬は多い。関東馬で“イチ押し”したいのは、デビュー２戦目で勝ち上がったオルフセン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）だ。

２４年のセレクションセールで同年最高落札額の１億円で取引されて、もともとデビュー前から厩舎の期待は大きかった。斎藤誠調教師が「形のきれいな馬でスピードタイプ。大きいところを狙いたい」と素材の良さにほれ込み、成長を待って秋のデビューとなったが、レースでも素質の片りんを見せている。

１０月の東京の新馬戦こそ直線で包まれるなどロスの多い内容で３着に敗れたが、中２週で挑んだ２戦目できっちりと勝ち上がった。初戦と同じように前が壁になりかけても、進路を見つけた途端に鋭い伸び脚で割ってきた脚は能力の高さを感じさせた。

斎藤誠調教師が「いい形で競馬を覚えながら勝ってくれました。成長的にはまだまだですが、素質を見せてくれましたし、調子がいいのでＧ１へ行くことにしました」と、トーンが高いのは見逃せない。年明けの京成杯（１月１８日、中山）も選択肢にあったが、大きな舞台を目指す姿勢こそ期待の表れだ。タフな競馬をこなしてきた経験値を生かして、馬群から抜け出してくるシーンを思い描きたい。（坂本 達洋）