巨人は新外国人として前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）と契約合意したと正式発表した。

球団を通して「読売ジャイアンツに加入できることを心から嬉しく思います。長い歴史と素晴らしい伝統、そして情熱的なファンを持つ球団の一員になれることは、大変光栄です。毎日全力で取り組み、チームの勝利、そして優勝に貢献できるよう最善を尽くします。ジャイアンツの一員として、東京ドームでファンのみなさんにお会いできるのを楽しみにしています」とコメントした。

レッドソックス時代の２０年にメジャーデビューし、初出場の試合で初本塁打。その後６試合目から５試合連続本塁打を放ちメジャー史上初の「デビュー１０試合目以内で５戦連発」の偉業を果たした。翌２１年には２５本塁打を記録。人類最速の最速１７１キロの剛速球を誇る左腕チャップマンから２本塁打。大谷翔平とは通算５打数２安打、菊池雄星とは６打数２安打の対戦成績が残っている。

メジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１本塁打の右の強打者。主に一、三塁を守り、ポスティングでメジャーに挑戦する岡本和真内野手に代わり主軸を任される見込みだ。

メジャーデビュー前の１９年にはプレミア１２のアメリカ代表で来日。東京Ｄの日本戦では高橋礼（現西武）から適時二塁打を放って勝利に貢献し、一塁手で大会ベストナインに選ばれた。

巨人は今オフ、先発としてメジャードラフト１巡目指名でプロ入りした身長２０１センチの１６０キロ右腕、フォレスト・ウィットリー投手（前レイズ）を獲得。同じく先発で前レッドソックスの１６１キロ右腕ブライアン・マタ投手も本格調査を進めている。ＦＡでは日本ハムから松本剛外野手を獲得して補強が進んでいる。

ダルベックは来季残留が決まっているトレイ・キャベッジ外野手とともに打線の中心として期待される。

◆ボビー・ダルベック（Ｂｏｂｂｙ Ｄａｌｂｅｃ）１９９５年６月２９日。米シアトル生まれ。３０歳。レジェンド高、アリゾナ大を経て１６年ドラフト４巡目指名（全体１１８位）でレッドソックス入り。２０年にメジャーデビューして同年は２３試合で８本塁打。２１年は１３３試合で打率２割４分、２５本塁打、７８打点。今季はホワイトソックスで５月までに７試合に出場して以降はメジャー出場がなくブルワーズ、ロイヤルズと移籍しながらマイナー３Ａで計２４本塁打。メジャー通算３３８試合、打率２割２分２厘、４７本塁打、１４３打点。マイナー通算１６１本塁打。１９１センチ、１０２キロ。右投右打。