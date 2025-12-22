お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇（40）が22日、ABCテレビ「おはよう朝日です」（月〜金曜前5・00）に出演。前夜に行われた「M-1グランプリ2025」を解説した。

昨年に続き、M-1決勝翌日のおは朝出演に、「これが朝からあるということで興奮して寝れなかったです」とハイテンションの内海。相方・駒場孝は本番で審査員を務め、「駒場さん」がXのトレンド入りを果たした。冷静で的確な審査や誠実な人柄を称賛されたが、内海は「耳が赤すぎたっていうのは入ってませんでした？」と言って笑わせた。

今回、第21代王者に輝いたのは「たくろう」。「2本ともめちゃめちゃ面白かったですし、何年後かにも“たくろうと言えばこのネタやったな”って思い出すぐらい脳裏に焼き付いた」と評した。岩本計介アナに「ミルクボーイさんのコーンフレーク（と同じ）ですよね。それくらい伝説に残るできばえ」と言われると、「あ、言わせたみたいで…ありがとうございまず」とにんまりした。

決勝1週間前に舞台でたくろうに会ったという内海は、「アドバイス1個だけした」と告白。「（ツッコミの）きむらバンドに言うたんですけど。“スタジオ、思ってるより金色やぞ”と。僕から言えるのはそれだけでした」と言って、笑わせた。

大阪を拠点にするコンビの優勝は、ミルクボーイ以来6年ぶり。吉本興業の後輩で、なかなか決勝進出できず、初の決勝で優勝をつかんだ点も、ミルクボーイと同じだ。内海は「しかも僕らも出番順が同じ7番やった。リンクしてるところがめちゃめちゃある」と共通点をアピールした。

普段の2人について、「ほんとあのままで、かわいい後輩って感じなんですけど。きむらはギャガーやったり、それぞれにまだまだ武器がある」と紹介した。「今までネタ作り続けてきた。3年目で準決勝行って、そこから行けてない間もずっと作り続けてたんで、有名になってここから出せる」と期待していた。