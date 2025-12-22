女優・内田有紀（50）の実妹でタレントの澪奈（30）が21日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。姉の素顔を語った。

現在静岡県を中心にマルチタレントとして活動中の澪奈は、「（姉とは）20歳違うんです。母は一緒で、父は違う」と説明。姉・有紀が“潔癖症”であることを明かし、自宅の様子について「本当に綺麗すぎる部屋なので、ショールームとかモデルルームとかみたい」と表現。「座る場所にも困る」と打ち明けた。

また「凄い潔癖で、ベッドのシーツはシワ1つない状態にしないと眠れない」といい、共演者から「ご自身でやってる？」と聞かれると、「やってますね、姉が」と解説した。

さらに「実家にグレートデンっていう、80キロ近い犬が4匹いるんですけど」と続け、「ワンコと遊ぶ時とかは、“潔癖の極み”みたいな格好をしてる」と告白。「汚れてもいい服に、100均とかのポンチョを被ってマスクをして、フードを被って」と“完全防御”で遊ぶことを明かし、「“どこからでもかかって来い”みたいな格好でやってますね」と語っていた。