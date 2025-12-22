倖田來未の“歌”の魅力を存分に 25周年ディナーショー『Love＆Songs』が開幕
デビュー25周年を迎え精力的に活動している歌手の倖田來未が、ディナーショー『KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」』を21日の北海道・札幌公演を皮切りにスタートさせた。
【ライブ写真】いろんな衣装で魅了！倖田來未、25周年ディナーショー『Love＆Songs』札幌公演の写真がたっぷり
昨年開催され多くの感動を呼んだディナーショーを、さらに進化させた今回のプレミアムライブ。バンド演奏とともに、倖田の歌声を間近で堪能できる、ディナーショーならではの濃密で贅沢な時間が用意されている。
先日まで開催されていたツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』 では、アリーナ規模ならではの圧倒的なスケールと演出で観客を魅了。その熱気と余韻を受け継ぐ形でスタートしたこのディナーショーでは、より近い距離感で“歌”そのものの魅力を味わえる構成となっている。
『Love＆Songs』というタイトルが示すとおり、同ディナーショーでは“愛”や“想い”をテーマにした楽曲を中心に、倖田のこれまでのキャリアを彩ってきた楽曲たちを、バンドアレンジでていねいに届ける内容となっている。全国8ヶ所で全14公演を予定。12月の公演ではクリスマスをテーマに、来年2月の公演ではバレンタインをテーマに、一部のステージセットや衣装、セットリストを変えてお届けするなど、季節に合わせた粋な演出が予定されている。
バラードからミディアムナンバー、ファンに長く愛されてきた代表曲まで、ディナーショーならではの流れで構成されたセットリストを予定。25周年という節目を迎えた今だからこそ表現できる、成熟した歌声と表現力が存分に発揮されるステージとなりそうだ。
【ライブ写真】いろんな衣装で魅了！倖田來未、25周年ディナーショー『Love＆Songs』札幌公演の写真がたっぷり
昨年開催され多くの感動を呼んだディナーショーを、さらに進化させた今回のプレミアムライブ。バンド演奏とともに、倖田の歌声を間近で堪能できる、ディナーショーならではの濃密で贅沢な時間が用意されている。
『Love＆Songs』というタイトルが示すとおり、同ディナーショーでは“愛”や“想い”をテーマにした楽曲を中心に、倖田のこれまでのキャリアを彩ってきた楽曲たちを、バンドアレンジでていねいに届ける内容となっている。全国8ヶ所で全14公演を予定。12月の公演ではクリスマスをテーマに、来年2月の公演ではバレンタインをテーマに、一部のステージセットや衣装、セットリストを変えてお届けするなど、季節に合わせた粋な演出が予定されている。
バラードからミディアムナンバー、ファンに長く愛されてきた代表曲まで、ディナーショーならではの流れで構成されたセットリストを予定。25周年という節目を迎えた今だからこそ表現できる、成熟した歌声と表現力が存分に発揮されるステージとなりそうだ。