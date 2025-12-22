横浜バニラ、初の大型ビジュアル広告が新横浜駅に掲出 CEO高橋優斗が登場
元HiHi Jetsの高橋優斗（※高＝はしごだか）が代表取締役CEOを務める横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、初の大型ビジュアル広告を新横浜駅に22日から掲出。高橋自身が登場する限定ビジュアルが初公開された。
【画像】ここでしか見られない⋯！公開された高橋優斗が登場する限定ビジュアル
掲出場所は、横浜の玄関口である新横浜駅の横浜市営地下鉄中央改札口。高さ約2メートル×幅約6メートルのダイナミックなポスターには高橋自らが登場し、年末年始の構内を彩る。
また、新幹線東改札口前の「PLUSTAキュービックプラザ新横浜東」「ギフトキヨスク新横浜」の各店舗では、年末年始のおみやげにぴったりな当社のギフトスイーツを取りそろえる。
■広告展開の概要
掲出場所：グランボード（横浜市営地下鉄 中央改札口前）
掲出期間：2025年12月22日（月） 〜 2026年1月4日（日）
■CEOコメント
横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗
新横浜駅にて、横浜バニラとして初の大型ビジュアル広告を展開することが決定いたしました！ 会社を立ち上げた当初からずっと思い描いていた施策なので、実現できて本当に嬉しいです。
年末年始は、帰省等で人流が一気に増える、当社にとって非常に大事な時期です。
普段はギフトスイーツにあまり触れない方にも、『横浜みやげの新定番・横浜バニラ』として知っていただけるきっかけになればと思っています。
高橋も少し登場していますので、ぜひ写真を撮って拡散してもらえたら嬉しいです(笑)。
最近は商品撮影に向き合う日々だったので、自分が写真を撮ってもらう感覚を少し忘れかけていましたが、むくみを取り、メイクをしてもらい、気合で仕上げました(笑)。
短期間の掲出にはなりますが、新横浜駅をご利用の際は、ぜひご注目ください！
そして、第2弾も楽しみにしててください(ニヤッ)。
横浜に来たら、横浜バニラ！！！
