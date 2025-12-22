文部科学省「学校基本調査」によると、2000年代前半の大卒の就職率はおよそ50%でした。この、いわゆる就職氷河期世代は、やむを得ず非正規雇用を選択したり、正社員として就職できても企業の都合で給与を低く抑えられたりしたことで、将来に強い不安を抱いている人も少なくありません。ただ、そんななかでも「老後のことはまったく心配していない」と楽観的な人もいるようです。その理由とはいったいなんなのか、年収450万円の50歳会社員の事例をみていきましょう。

就職氷河期世代の実態

いわゆる就職氷河期世代は、不本意に非正規雇用となった人が多くいた時代でした。

非正規雇用労働者は正規雇用に比べて収入や昇進、福利厚生の面で不利であるため、生活基盤を固められないまま歳を重ねた人も少なくありません。

当時、正社員として就職ができた人でも、企業の経営事情により給料が低く抑えられ、年金や貯蓄の面から老後の資金不足が不安視されています。

清水達彦さん（仮名・50歳）も、いわゆる氷河期世代です。28年前に実家近くの私立大学を卒業しました。就職活動は困難を極め、就職先が決まらないまま卒業したそうです。

卒業後はアルバイトをしながら求職活動を続け、2年後にようやく事務機器メーカーの営業として正規採用されたという経緯があります。

年収450万円でも“悠々自適”な男性

達彦さんの会社は、基本給+成功報酬という給与体系です。そのため、自ら仕事を取らなければ収入を増やすことも昇進することもできません。

ところが、達彦さんは苦労して正社員の座についたにもかかわらず、向上心とは無縁。“誰よりも遅く出勤して誰よりも早く退勤する”という徹底ぶりです。

そんな勤務態度もあってか、達彦さんは出世とは無縁のキャリアを歩んできました。年収は入社以来ほとんど変わらず、450万円ほどです。

しかし、当の本人はどこ吹く風でいたってマイペース。先月誕生日を迎え50歳になりましたが、老後についても「まったく心配していません」と楽観的です。

そんなある日のこと、同期入社の仲間2人と久しぶりに仕事帰りに一杯やることになりました。

ほどよくお酒が回ったころ、同僚の一人が達彦さんに質問します。

「なあお前、なんでそんなに余裕なの？ 老後とか心配じゃない？」

「俺たちの退職金なんて雀の涙だし、年金だって十分じゃない。どうするつもりなんだ？」

すると達彦さんは、酔っていたこともあり、これまで周囲に話していなかった驚きの事実を口にしたのです。

達彦さんが明かした“余裕”の真相

「俺はさ、自分が頑張らなくてもいいんだよ。だって、親の遺産があるから……」

達彦さんの両親はともに79歳で、達彦さんはひとりっ子。そして独身です。これまで一人暮らしの経験はなく、いまも実家で両親と暮らしています。

聞けば、父は大手企業の重役まで勤め上げた人。退職金も年金も多い。にもかかわらず現役時代から倹約家であったため多額の資産を有しており、その額は少なく見積もっても1億円はあるだろうというのです。

「だから俺は仕事をいつ辞めてもいいんだけどね。仕事を辞めると親父が世間体を気にしてうるさいから。それに、遺産を狙っているのがバレバレだと気まずいだろ？」

まさかの事実を知った同僚2人は、言葉に詰まります。

「まあ、そういうわけなんだ。みんな俺を馬鹿にしているようだけど、最後に笑うのは俺なんだよ」

達彦さんの“完璧なプラン”が崩壊

達彦さんは現在、食費、居住費として毎月5万円を家に入れています。残りの給料は趣味の車と競馬、パチンコにほぼ全額を使い切っているようです。

給料は多くないものの、独身で実家暮らしのためなんら問題ないと考えています。両親の遺産をあてにして悠々自適な生活を送っていた達彦さんですが、実は、両親は水面下である計画を進めていたのです。

ある日、達彦さんは両親から話があると言われ、リビングに呼ばれました。

「父さんと、母さんは老人ホームに入ることにしたよ」

寝耳に水の達彦さんは言葉を失います。

「前々から考えていたんだ。この家を売って、海の見える街でのんびり暮らそうって。ひとり息子のお前に迷惑をかけたくないからな……」

見せられた老人ホームのパンフレットから、温泉付き、ジム付きの豪華な施設を有するホームであることがうかがえます。寝耳に水とはまさしくこのこと。あの倹約家の父が、まさかそんな大胆な行動にでるとは夢にも思っていませんでした。

「えっ、俺の家は……遺産はどうなるんだ？」

それから約9ヵ月後、両親は本当に自宅を売却し、念願の老人ホームに移り住みました。高級老人ホームとあって居心地は最高、毎日楽しく暮らしています。ただ、月額利用料は高額で、二人の年金だけでは足りないため、不足分は資産を取り崩しています。

「ちょっと待ってくれ……俺の老後はどうなるんだ」

親の幸せそうな報告を聞きながら、達彦さんは頭を抱えています。

達彦さんのその後

総務省の2024年の家計調査報告によると、65歳以上の無職単身世帯の年金などの社会保障給付の平均額は12.1万円に対し支出の平均は14.9万円、約2.8万円が不足する計算です。不足分は勤労収入によって補うか、または貯蓄を取り崩していくことになるでしょう。

達彦さんは、頼みの綱だった親の遺産をあてにできなくなり、いまさらながら自分の老後が不安になりはじめました。このまま60歳の定年まで同じ働き方をした場合、達彦さんが65歳から受け取れる年金は12.8万円です。年金だけで生活するのは厳しいでしょう。

状況が変わったいま、いつ辞めてもいいと思っていた会社にしがみつくしかなさそうです。今後は少しずつでも老後のためにお金を貯めていこうと考えたものの、なにから始めればいいのわからず筆者のもとを訪れたということでした。

老後資金の作り方

お金を貯めることに関心がなかった人にとって、これまでの習慣を変えることは簡単ではありません。そこで効果的な方法が、オーソドックスですが「先取貯金」です。

たとえば、個人型確定拠出年金制度（iDeCo）に加入すれば、老後資金の準備と節税の両方がかないますiDeCoのハードルが高いようなら自動積立預金や積立型保険などを検討してみましょう。いずれにしても「使う前に先取りで貯める」仕組みづくりが大切です。

65歳まで働くとすれば、50歳という年齢は老後資金作りを始めるのに遅すぎることはありません。教育費の支払いを終えて老後資金の準備に入るのは50代からが多いと、日々の相談業務のなかで感じます。

いずれにしても、親の資産をあてにしすぎるのはリスクです。自分の老後は自分で面倒を見ることを基本と考えて資金計画をしていく必要があります。

「想定外」を減らすためにも、日ごろから家族間のコミュニケーションを密にして、親の意向を把握しておくことも大切でしょう。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表