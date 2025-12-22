三重県唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」が 21日に行われ、マラソンの部をはじめとする3つの部門に1万2000人以上がエントリーし、豪商のまち松阪を駆け抜けました。

42.195キロを走るマラソンの部には、4年連続出場となる川内優輝選手や、おととしの女子の部優勝の松村幸栄選手ら4人の招待選手をはじめ、国内外から8862人が参加しました。

午前9時、市内中心部にあるクラギ文化ホール前をスタート、松阪市総合運動公園を目指しました。

コースの途中では松阪牛のサイコロステーキなど、松阪市のご当地グルメがふるまわれ、疲れ始めた市民ランナーにパワーを与えていました。

ランナーからは「おいしかったです。後半も頑張ってきます」「ここまで頑張って良かった」と話していました。

ゴール直前の急な坂道、トップで姿を見せたのはスタート直後から先頭を譲らなかった川内優輝選手、2時間18分30秒のタイムで2年ぶり3度目の優勝を果たしました。

川内優輝選手「雨にも関わらず松阪の応援のみなさんのおかげで最後まで頑張ることができました」と話していました。

女子の部は今大会初出場のカムルパウリンカベケ選手が2時間37分29秒で初優勝を果たしました。