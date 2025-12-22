三重県桑名市と伊勢市が進める自動運転バスの社会実装に向け、19日、県内で初めて、ふたつの自治体が同時に遠隔操作で自動運転バスを公道で走行させる実証実験が行われました。

桑名市と伊勢市では少子・高齢化に伴う運転士不足への対応や、観光地における慢性的な交通渋滞の緩和などを目指し、車内に運転士が不在でも運行が可能となる「レベル4」の自動運転の実現に向けた検討を進めています。

この日は、桑名市と伊勢市が連携して運行を担う三重交通の協力のもと、遠隔監視で自動運転バスを同時に公道で走行させて運用面の課題を見直しました。

実証実験では、バス内にカメラが1台しかないため後方の様子が見えず乗客の動きが確認出来ないことや、緊急事態発生時、運行管理者と乗客が会話する際に映像が途切れてしまうといった課題などが挙げられました。

桑名市の伊藤徳宇市長は「いくつかのバスをひとつの場所で管理出来るようになるのは非常に大きなコスト面では強みになる」と述べ、伊勢市の鈴木健一市長は「誰もが安心して出掛けられる環境の整備の一役になれば」と話しました。

この実証実験は今月22日から26日の期間でも行われます。