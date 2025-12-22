三重県津市の岩田川の河口にかかる津興橋の架け替え工事に伴う新しい橋がこのほど完成し、22日の開通を前に21日、渡り初め式が開かれました。

旧・津興橋は1930年に伊勢電気鉄道の鉄道橋として建設され、近鉄伊勢線に変わって使用された後、1961年の廃線に伴い、道路橋に改修。通称「近鉄道路」にかかる市道の橋として長く親しまれてきました。

しかし、耐震対策が必要となったため総事業費約53億円をかけ、2018年から架け替え工事が行われ新しい橋に生まれ変わりました。

22日の開通を前に21日、津市の前葉市長らによるテープカットなどが行われ、津市在住の親子三世代や四世代による渡り初めが行われ、新しい橋の完成を祝いました。

親子四世代で参加した家族は「素敵になりました、すごく広くなって渡りやすそうで歩道も出来て良かった」と話していました。

また前葉津市長は「交通の要衝ですので、これから新しい橋がしっかり道路ネットワークとしての役割を果たしていくことに期待している」と話しました。

新しい津興橋は、以前は、片側にしかなかった歩道が両側に幅を広げて整備されていて、22日午前5時に開通しています。