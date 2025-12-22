14歳で映画デビューしてから66年―。今も日本映画界を牽引し続ける吉永小百合さん（80）が、12月22日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。今話題となっているのは、去年亡くなった写真家・篠山紀信さんが生前撮り溜めた写真の中から厳選した作品と、出演した映画全作品を網羅した写真集。また、51年連れ添った最愛の夫への想いも語ります。



【写真】妖艶な浴衣姿や初々しい着物姿を披露した吉永小百合さん

吉永さんの俳優人生最大の転機となったのは、独立だといいます。そのきっかけが、高倉健さんと共演した映画「動乱」でした。放送では45年前、「徹子の部屋」に高倉健さんと一緒に出演した貴重な映像も公開します。



そんな吉永さんの最新作で、124作目の映画が「てっぺんの向こうにあなたがいる」。映画の中では余命宣告を受け闘病するシーンもあったが、実は、実生活では夫の岡田太郎さんががんと診断され、映画撮影中の昨年、94歳で亡くなりました。



「今日は人生8合目」と言う吉永さんの俳優人生をじっくりと聞きます。