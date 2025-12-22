2025年12月22日の『徹子の部屋』に吉永小百合さんが登場。51年連れ添った最愛の夫・岡田太郎さんとの思い出を語ります。今回は登山家・田部井淳子さんの生涯を描いた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』公開の際に、息子の進也さんと語り合った対談記事（初出：2025年10月30日）を再配信します。*****登山家・田部井淳子さんが、女性で世界初のエベレスト登頂を達成してから今年で50年。節目の年に映画化が決まった彼女の人生を、吉永小百合さんが演じました。淳子さんと生前に親交があった吉永さんが、息子の進也さんとともに思い出を語ります。（構成：篠藤ゆり 撮影：佐藤早苗）

【写真】田部井淳子さんの思い出の山に登ったと話す吉永さん

田部井家を訪問して胸がいっぱいに

吉永 （両手でハイタッチをして）お久しぶりです！

田部井 〈かあちゃん〉、お久しぶりです。

吉永 ハイ、〈第二の母〉です。進也さんには、映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の現場で登山の指導をしていただきましたね。自然の中での撮影をずっとサポートしてくださったから、スタッフの一員という感じです。

田部井 吉永さんが母の役を演じられると耳にした時は、びっくりしました。ウソでしょう、と。（笑）

吉永 田部井淳子さんには2012年に私がパーソナリティを務めるラジオ番組に出演していただいたことがあり、そのお人柄にふれてすっかりファンになりました。その頃から、いつかお母さまの役を演じることができたら、とおぼろげながら思っていたので、実現できて本当に幸せです。

田部井 そう言っていただけて、母も喜んでいると思います。初対面の時の母はどのような印象でしたか？

吉永 活発で、とてもチャーミング。話してくださる言葉に福島の薫りがして、「なんて素敵な人なんだろう」と思いました。

田部井 母は福島の三春町出身です。誰の前でも自然体で、どんな時でも変わらない人でした。

吉永 私は津軽弁で話す役や、福島から集団就職で東京に出てくる役など、東北出身の役をわりに多く演じてきました。それで東北の言葉が大好きになったので、淳子さんのイントネーションが、なんとも心地よくて。

田部井 嬉しいです。16年に母が亡くなった際、吉永さんからお花をいただきました。なかなかお礼をお伝えすることができず申し訳なく思っていましたので、今回の映画を機にようやく感謝をお伝えすることができ、ほっとしています。

吉永 映画化が決まった時、田部井家にご挨拶にうかがいましたね。

田部井 あの時もびっくりでした。吉永さんがうちにいらっしゃるなんて、大丈夫でしょうかーーと。（笑）

吉永 お部屋に置かれた淳子さんの遺骨を見ただけで、じーんとして。夫の政伸さんが「山にいることが多く、家にいる時間が少なかったから、今うちで休んでもらっています」とおっしゃったのを聞き、胸がいっぱいになりました。いろいろなお話をしましたね。

田部井 お話の中で驚いたのは、吉永さんも昔、山に登っていらっしゃったことです。

吉永 20代の頃、友人のお兄さんに何人かで北アルプスに連れていってもらって以来、すっかり山が好きになって、友人とあちこち登っていました。その後、スキーに転向したので、登山と距離ができたんです。久しぶりに山と向き合うので、淳子さんが初登山をしたという栃木県の茶臼岳や、晩年までよく訪れていた埼玉県の日和田山に行きました。登山口に建てられた淳子さんの碑に、「よろしくお願いします」とお伝えして。

田部井 母にとって思い出深い山に登ってくださったんですね。茶臼岳は母が小学校4年生の時に、先生が連れていってくれた山。昔は体が弱く不安がった母に、先生が「山登りは競争じゃない。どんなにゆっくりでもいいんだ」と背中を押してくれたそうです。今でも母の月命日には、田部井淳子を偲んで登山をしてくださる方々がいます。

吉永 淳子さんの原点ですね。



登山家・田部井淳子さんの息子・進也さん（左）と、映画で田部井淳子さんを演じる女優の吉永小百合さん

役づくりで形見のアクセサリーを耳に

田部井 山での撮影は大変ではなかったですか？

吉永 自分の体調もありますし、お天気にも左右される難しさがありました。ただあらためて、今から50年も前に淳子さんが女性だけの遠征隊で世界初のエベレスト登頂を果たしたすごさを感じて。あの時代に、よくぞ成し遂げたと思います。

田部井 資金集めに奔走したり、家族の理解を得るのが難しかったり、仲間との葛藤もあったり。直面した壁はいろいろあったようです。一つひとつ乗り越え、1975年、35歳の時にエベレスト登頂を成し遂げて、「世界の《TABEI》」と呼ばれるようになりました。

その後もアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロをはじめ各大陸の最高峰に挑戦。52歳の時には女性で世界初の世界七大陸最高峰登頂を達成しました。母が大記録を打ち立てていく一方で、僕は生まれた時から「世界の田部井淳子の息子」と言われる。そのことに反発した時期もありました。

吉永 淳子さんの著書を読むと、進也さんは中学時代あまり学校に行かなかったり、耳にピアスの穴をあけたり……。

田部井 高校を1年で中退し、転校。今思うと、親元から離れたのはよかったと思います。

吉永 今回の映画では、淳子さんが成し遂げた女性登山家としての偉業はもちろん、母として、妻としての葛藤も描いています。

田部井 親子のシーンは、ほぼリアル。映画を観ると恥ずかしくて、思わず「あの時はすみませんでしたッ！」と謝りたくなりました。（笑）

吉永 ピアスといえば、淳子さんはいつも付けていらっしゃいましたね。52歳の時にニューヨークシティマラソンを完走した記念に、5番街でピアスの穴をあけて付けるようになったとうかがい、素敵なエピソードだなと思いました。

私も70歳になったらピアスを付けたいと思っていたけれど、時代劇の仕事が来たら困るかもしれないから、先延ばしにしていたんです。今回、淳子さんの役を演じるにあたって絶対にピアスにしよう、と。

阪本順治監督から「ピアスがちゃんと映るのは３カットくらいしかないけど、いいんでしょうか？」と心配されたのですが、決意は揺らぎませんでした。

田部井 母は山でおしゃれを楽しむ人のためにも、アウトドアウェアのアパレルブランド、「Junko Tabei」を立ち上げたりしていたんです。大事にしていた形見のピアスを、吉永さんに付けていただくことができたなんて……。

吉永 進也さんからお母さまの大切なピアスをいくつもいただいたので、映画の会見の際など何かあるたびに付けていますが、どれもエキゾチックで素敵です。世界の山をめぐる途中で、記念に求められたのでしょうね。

田部井 ちょっとそこまで、という感覚でしょっちゅう海外に行っていましたから。年間60日ほどは海外の山にいたと思います。体力自慢の母ですが、一方、登山をしていたおかげで、体の違和感に気づくことができたそうなんです。テントの中で体を拭いていて、「ここが膨らんでいるのは、おかしいぞ」と。

吉永 それはおいくつの時？

田部井 68歳で、乳がんでした。早期発見だったので、すぐ切除手術をして転移もなかったんです。ところが12年、72歳の時に「お腹がチクチク痛い」と言うので病院に行ったところ、腹膜がんで余命3ヵ月と診断されました。

吉永 まだお若かったのに……。12年というと、東日本大震災の翌年で、淳子さんは被災地の高校生を富士山に連れていく取り組みを立ち上げた頃。闘病されながらの計画だったのですね。

＜後編につづく＞