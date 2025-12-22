国内ラグビー最高峰、リーグワンの第2節が行われ、三重ホンダヒートが今シーズンの初勝利を目指し、地元鈴鹿で昨シーズン3位のコベルコ神戸スティーラーズと対戦しました。

三重ホンダヒートは本拠地を栃木県に移す前のラストシーズン。地元鈴鹿での開幕戦には、桑名市出身の平野叶翔選手も先発メンバーに名を連ねました。

雨が降りしきるなか行われた一戦。試合は立ち上がりから三重ホンダヒートのペースで進み、4つのペナルティゴールを決め12対7と5点リードで前半を終えます。

しかし、後半、三重ホンダヒートは一時、2人少ない13人でのプレーとなった間に2つのトライで逆転され相手にリードを許してしまいます。

追いかける三重ホンダヒートは後半34分、相手陣内でボールを展開し、最後は途中出場のジョニー・ファアウリが今シーズン地元鈴鹿でのチーム初トライを決めました。

しかし、その後、追いつくことはできず、結局、試合は23対28で敗れました。

ただ、三重ホンダヒートは7点差以内で負けたため、今季初の勝ち点、1を獲得しました。

三重ホンダヒートの次回の地元・鈴鹿での試合は1月11日に行われ、クボタスピアーズ船橋・東京ベイと対戦します。