ラグジュアリーハイエース！

2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催され、多彩な新型車やカスタムモデルが披露されました。

なかでも来場者の視線を集めていたのが、株式会社ジェイクラブが出展したトヨタ「ハイエース」をベースにしたキャンピングカー「キャンパースタイル2」です。どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが高級なトヨタ「“6人乗り”ハイエース」です！ 画像で見る（55枚）

大阪府堺市を拠点とするジェイクラブは、ハイエース専門のカスタムメーカーとして知られ、エアロパーツやインテリア製品を中心にオリジナルブランド「LEGANCE（レガンス）」を展開しています。

今回披露されたキャンパースタイル2は、ハイエースのスーパーロング グランドキャビングレードをベースに、6人乗り・8ナンバー登録で設計されたモデルです。

豪華な車内空間とキャンピング機能を両立させ、車中泊やアウトドアを快適に楽しめる仕様となっています。担当者は車両の特徴について、以下のように話します。

「キャンパースタイル2は、ラグジュアリーに過ごせる移動空間をベースに、キャンピング機能はあえてシンプルにまとめています。

ベッド展開は大人1人＋子供2人まで、176cmほどの奥行きがあるので、仮眠や車中泊にも十分対応できます。

エアロパーツはすべて自社製作のオリジナルで、フロント・サイド・リアまで統一感を持たせています。『キャンパーだけどカッコいい』を目指したデザインです」

外装はファイバーボンネットやワイドハーフスポイラー、リアバンパー、オーバーフェンダーなどを組み合わせ、高級感を演出。リアには4本出しマフラーを備え、スポーティさを際立たせています。

内装は多彩なシートアレンジが魅力で、フルフラットベッド展開やセンターテーブルを残した「お座敷仕様」、ソファ展開による「ラウンジ仕様」など、シーンに応じた使い方が可能です。

展示車はブラック×ホワイトのレザー調シートを採用し、センターに丸テーブルを配置。ワインや花が添えられ、ラウンジのような雰囲気を演出していました。

さらに天井のLED間接照明やカーテンでプライベート空間を演出し、さらにポータブル電源も備え、アウトドアや車中泊を快適にサポートします。

担当者は、「普段使いもできるのがポイントです。展示車は間接照明やレザーシート、センターテーブルなどを組み合わせて、道の駅やPAでちょっと贅沢な休憩ができる仕様にしています」と語り、日常の延長で気軽に楽しめる工夫を紹介しました。

なお、展示車の価格は税込830万円（乗り出し価格）と案内されていました。

会場での反響について担当者は「ご夫婦で検討されている方もいらっしゃいましたし、問い合わせもかなり多くいただいています」と話しており、来場者からの関心は高く、実際の購入を視野に入れた商談も進んでいた様子で賑わいを見せていました。