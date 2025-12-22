「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング1位はおっとり系の愛されキャラ
SNSの普及で、身近に感じることが増えた女子プロゴルファー。自分を強く持ち、周囲への気遣いもできるのは、理想の女性と思う人も少なくないだろう。そこで、「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。堂々の1位に輝いたのは、おっとりとした口調の愛されキャラで知られる小祝さくらだ。
【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【1位】小祝さくらほんわかとした愛されキャラで知られる小祝さくらが、2位に大差を付けて1位に輝いた。投票理由には、「マイペースな感じだけど、強さがある」「くよくよしないで明るい」「しっかりと家計を支えてくれそう」「地道に努力していて、夫を支えてくれそう」などのコメントが寄せられた。小祝といえば、おっとりとした口調で天然発言を連発するのが魅力でもある。以前、トークイベントで勝負飯を聞かれた際には、「なまこ酢ですかね。一番好きなので。でも今年はほぼ……1回くらいしか食べてないんですけど」という珍回答が飛び出した。「おっとりしていて可愛い」「ちょっと天然なところもいい」と、そんな雰囲気もすっかり認知されているよう。女子ゴルフ界において若い力の象徴でもあった黄金世代も、27歳になる年を迎えている。以前、結婚については「30歳までにはしたい」と話していた小祝。彼女とならゆったりとしたマイペースな時間が送れそうだ。【主な投票コメント】・可愛いし、天然な性格だから。・表情も含めてとても穏やかそう。・常にチャレンジしている頑張り屋なイメージ。・旦那さんに尽くしそうだから。・おっとりした性格がいい。・攻撃的な性格じゃないから。・話しやすそうな雰囲気。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？】を掲載中
