南海、広島、巨人で２０年にわたって捕手人生を送った西山秀二さん（５８）は、暴行退場処分を科せられたことがある。達川光男捕手が引退し、開幕スタメンマスクを初めて被った１９９３年シーズンの出来事だ。６月６日のヤクルト戦、西山さんが突発的に取った行動に端を発して、ベンチから両軍ナインが飛び出し乱闘騒動になった。なぜ西山さんは手を出してしまったのか−。伏線となった試合とともに振り返る。

◇ ◇

その乱闘劇はスポーツ新聞の１面をにぎわせた。

「広ヤ 大乱闘 西山退場 池山の本塁突入めぐり 後頭部ポカリ」

９３年６月７日付デイリースポーツの１面にはこんな見出しが躍った。

広島市民球場を騒然とさせた“事件”が起こったのは七回表。１点を追うヤクルトは一死三塁の同点機を作り、ハドラーの三ゴロで三塁走者の池山隆寛選手（現ヤクルト監督）は強引にホームに突入してきた。送球を受けて本塁上に立つ西山さんは激しい体当たりを受け吹っ飛ばされたが、直後に立ち上がると池山選手の後頭部を殴った−。

「サードの高（信二）君がゴロを捕って送球し余裕で自分が捕った。全然（走者が来るより）手前で、まさか来ると思わんやないですか。これは余裕でアウトやから、池山さん、ここで滑ってタッチされてアウトでしょうがないですよ、って思ってるとこに来られてカーッとなった。すぐ立ち上がってドツいてしまったんです。そしたら乱闘になって」

西山さんは、本塁上での激しいクロスプレーとその後の自身の行為を生々しく振り返った。

“事件”の伏線となるプレーがあった。全く同じような状況が５月２０日の同カード（神宮球場）で起こっていたのだ。

一死三塁で走者は池山選手。打者はハドラー。ハドラーの当たりはこの時も三ゴロで、池山選手が本塁に突っ込み西山さんと激突。衝撃で西山さんは落球し、脳振とうを起こしていた。

「ガーンとやられたのが顔面に入って吹っ飛んで。でも、タイミングが際どかったから、これはしょうがなかった。ベンチに帰った時に監督からは“捕らんかボケ”って怒られましたけど、自分は何とも思ってなかったので」

プレーそのものは当然のこととして受け止めていた。ただ、この一戦を見ていた、先輩捕手の達川さんから後日、苦言を呈されたという。

「“ニシ、キャッチャーがなめられたらチームとして終わりやぞ。今度来たら、絶対に行けよ”って言われてたのが頭にあったんです」

長年ホームを守ってきた先輩の言葉は重く心に突き刺さっていた。

もちろん、手を出したことへの言い逃れはできない。暴行に対して、西山さんには連盟から厳重戒告と罰金３万円が科されたことが６月８日付の紙面には記されている。同日付の紙面にはヤクルト野村克也監督のこんなコメントもあった。

「あのプレーはベンチとコーチャーの連絡ミス。内野ゴロではストップのはずなのに何を勘違いしたのか。連絡さえできていれば、ケガも乱闘もなかった」−。

乱闘騒ぎに発展した試合で西山さんは暴行により退場。池山選手は左腰を痛めて負傷退場し、その後、左脇腹痛も発症するなどダメージを負いしばらく戦線を離れざるを得なかった。

故障から復帰した池山選手とは８月６日の広島戦で再会した。

「復帰された時に、すみませんでしたと謝りに行きました。池山さんも“ニシ、悪かったな”って言ってくれた。笘篠（賢治）さんもいろいろ言ってくれてたみたいでしたね」

謝罪を受け入れてくれた池山選手、和解に尽力してくれた元ヤクルトの先輩への感謝を西山さんは口にした。

そして迎えた試合。先発の佐々岡真司投手が池山選手に投じた初球はあろうことか頭部を襲いそうな抜け球となった。

「池山さんが吹っ飛んでマジか！って言って。佐々岡には文句を言いましたよ。俺がやらせたみたいに見えるやないか、ええ加減にせえよって。池山さんにちゃんと謝っておけよと」

報復と受け取られかねない１球は西山さんを慌てさせた。

１面をにぎわした暴行退場処分以降、変わったことがある。「あれからは誰にもやられませんでしたね」。その後、西山さんに激しいスライディングや体当たりをしてくる選手は現れなかったという。

（デイリースポーツ・若林みどり）

西山秀二（にしやま・しゅうじ）１９６７年７月７日生まれ。大阪府出身。上宮高から１９８５年のドラフト４位で南海に入団。８７年のシーズン途中で広島にトレード移籍。９３年に正捕手となり９４、９６年にはベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。広島の捕手として初めて規定打席に到達して打率３割をマーク。２００５年に巨人に移籍し、その年に引退。プロ在籍２０年で通算１２１６試合、打率・２４２、５０本塁打、３６盗塁。巨人、中日でバッテリーコーチを務めた。