¡¡µå³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë£³¿Í·»Äï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÃË¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼ÆâÌî¼ê¡£²ÈÂ²¤ËÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤Æ¤Ã¤¤êÃÏ¸µ¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö²ÈÂ²¤¬¼«Ê¬¤Î¸µ¤ËÍè¤ë¡×¤È¥¸¥ç¥·¥å¡£ÅöÁ³¡Ö¤É¤³¤Ø¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËèÇ¯¡¢½»¤à¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë½»¤ó¤À¤Î¤Ï¥µ¥é¥½¥¿¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥Ô¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡Ê¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ê¤É¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤ÏÉÕ¤Êª¤À¤¬¡¢¥¸¥ç¥·¥å¤ÏÌîµå¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Ë½»¤à¤³¤È¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¡£²ÙÊª¤À¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡£½»¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î³¹¤Î¤³¤È¡¢¤½¤Î³¹¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ï·Ð¸³¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¡¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤ÈÁ´Éô¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¤³¤È¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤â¥ª¥Õ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£ºò¥ª¥Õ¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¥¿¥¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢ÆüËÜ¤Î£³¤«¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤Î¸øÆ»¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤è¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¤é»æ¤ÈÉõÅû¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾ì½ê¤Ø¡£¼ê»æ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï£±Ç¯¸å¡£ºÊ¤È¸ß¤¤¤Ë½ñ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Õ¤ËÆÉ¤ß¹ç¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï£³Æü´Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤Í¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬ÃÝ¤ÎÍÕ¤Ç¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡Î¹¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î£³¤«¹ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¦¤Á¤Î¸¤¤ÈË¹»Ò¤À¤è¡×¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÅú¤¨¤¬¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¹ñ¤ò£µ¡Á£±£°¤«¹ñ¤Û¤É¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡££³¤Ä¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Àè¤ò£±¤Ä¤º¤Ä½ñ¤¡¢°ìÀÆ¤ËÅê¤²¤Æ°¦¸¤¤¬¤¯¤ï¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏË¹»Ò¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤Àè¤ò½ñ¤¤¤¿»æÀÚ¤ì¤òÆþ¤ì¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÎÃ¯¤«¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£²½µ´Ö¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ£³¡¢£´¤«½ê¤Î³¹¤ò½ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇàÂÎ¸³á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡££±£µºÐ¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¤â£±£·ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï£²£°ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë£µ£°½£Á´Éô¹Ô¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡Á´¤ÆÌîµå¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÃÏµå¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡££±£¶ºÐ¤Î»þ¤Ë¥á¥¥·¥³¤ÇÂçÃÏ¿Ì¤ËÁø¤Ã¤Æ¡¢£³Æü´ÖÎ¾¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢»à¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡££´ÆüÌÜ¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÅÅÏÃ¤·¤¿¤é¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡À¸¤¤Æ¤¿¤Î¤Í¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡×¡£¤³¤³¤À¡£¥¸¥ç¥·¥å¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬Å¾µ¡¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤«¤é¾ÜºÙ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¿©¤ÙÊª¤â¿å¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¥Æ¥£¥¢¥ï¥Ê¡Ê¹ñ¶¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Ð¥ÞÂçÅýÎÎ¤¬¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡ÊÀïÆ®µ¡¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æµß½Ð¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡Ø¿ÍÀ¸¤ÏÃ»¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¡¡
¡¡£±£¶ºÐ¤ÇÀ¸»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½²¿»ö¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡£Ìîµå¤âÎÁÍý¤âÎ¹¤â²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¤â½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤¹¤ëÍýÍ³¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¸¥ç¥·¥å¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¡¢ÍèÇ¯¤Ï»ä¤â¾¯¤·¸«½¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ù¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£¶·î£²£²Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£½Ð¿È¡££²£°£±£µÇ¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£±£²°Ì¡Ë¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢£±£¶Ç¯£··î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯£µ·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¡££²£µÇ¯¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï£±£´£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£²ÂÇÅÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£·¥¥í¡£