【新興国通貨】ドルオフショア人民元は一時７．０３割れ＝中国人民元



ドル人民元は元高傾向継続。今日の中国人民銀行の政策金利（最優遇貸出金利/ローンプライムレート１年。５年）の据え置きは予想通りも発表後に一時現高が強まり、ドルオフショア人民元（USDCNH)は７．０３４０台から７．０２９８を付けた。すぐに反発し、発表前の水準に戻した。ドルオンショア人民元は１０時半のスタート時にオフショア人民元が元の水準に戻していたことマオリ、７．０４１０台の先週末終値前後スタート。



人民元円は元高傾向と、ドル円での円安を受けて１９９２年以来の元高円安圏での推移





USDCNY 7.0412 USDCNH 7.0443 CNYJPY 22.357

