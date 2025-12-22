通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％前後、昨年３月以来の低水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.07 3.33 5.53 3.94
1MO 7.75 4.63 6.56 5.21
3MO 8.83 5.27 7.47 6.02
6MO 9.14 5.59 7.94 6.55
9MO 9.29 5.86 8.21 6.94
1YR 9.41 6.10 8.43 7.23
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 5.46 4.45 4.30
1MO 6.88 6.91 5.77
3MO 7.95 8.22 6.47
6MO 8.55 8.70 6.75
9MO 8.87 9.05 6.97
1YR 9.14 9.33 7.18
東京時間10:24現在 参考値
クリスマスウィークで動きが期待できないこともあり、１週間物のボラはかなりの低水準
