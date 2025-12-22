　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.07　3.33　5.53　3.94
1MO　7.75　4.63　6.56　5.21
3MO　8.83　5.27　7.47　6.02
6MO　9.14　5.59　7.94　6.55
9MO　9.29　5.86　8.21　6.94
1YR　9.41　6.10　8.43　7.23

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　5.46　4.45　4.30
1MO　6.88　6.91　5.77
3MO　7.95　8.22　6.47
6MO　8.55　8.70　6.75
9MO　8.87　9.05　6.97
1YR　9.14　9.33　7.18
東京時間10:24現在　参考値

クリスマスウィークで動きが期待できないこともあり、１週間物のボラはかなりの低水準