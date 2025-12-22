今年、最も忙しかった俳優は誰か――。業界内では、今や北海道を代表する人気演劇ユニットに成長した「チーム・ナックス（TEAM NACS）」のあの人では？と言われている。といっても、大泉洋（52）ではない。

チーム・ナックスは1996年、北海学園大学（北海道）の演劇研究会に所属する地元出身の若者らによって結成された。メンバーは、リーダーの森崎博之（54）を筆頭に、安田顕（52）、戸次重幸（52）、音尾琢真（49）、そして大泉洋の5人だ。

その中で、現在、日本一忙しい俳優と言われているのが安田だ。今年放送された出演ドラマは以下の通り。

●大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）

●1月期「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」（フジテレビ）

●3月30日＆4月6日「俺の話は長い〜2025・春〜」（日本テレビ）

●4月期「ダメマネ！―ダメなタレント、マネジメントします―」（日テレ）

●4月期「失踪人捜索班 消えた真実」（テレビ東京）

●7月期「怪物」（WOWOW）※安田顕と水上恒司のW主演

●7月期「奪い愛、真夏」（テレビ朝日）

●10月期「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（フジ）

大河「べらぼう」では早口で多才な平賀源内を演じ、物語上ではとっくに死んだはずなのに最後まで存在感を見せ続けた。加えて、民放では全クールのドラマに出演しただけでなく、放送時期が重なっているものまである。民放プロデューサーは言う。

驚異的な不器用

「テレ東の『失踪人捜索班』のように、出演したのは最終回だけというものもありますが、とにかく出ずっぱりと言っていい。連ドラだけならまだしも、このほかに4本の映画が公開され、配信ドラマにも出ていました。さらに、北海道テレビで放送中のチーム・ナックスのレギュラー・バラエティ番組もあります。来年1月に公開予定の映画もあり、1月期のドラマもすでに決まっていますから、本当に忙しいと思います」

なぜこんなに出ているのだろう。

「主役ばかり演じるようになった大泉とは違い、主演はもちろん情けない役からイケメンまで脇役もこなせるのが強みでしょう。今が働き盛りということもあるのでしょうが、事務所に来た出演依頼にNGを出すこともないそうです」

大泉を世に出したことで知られるローカル・バラエティ「水曜どうでしょう」（北海道テレビ）は、レギュラー放送が2002年9月に終了したものの今も全国どこかの地方局で放送され続けている、まさに伝説の番組だ。安田も北海道テレビのマスコットキャラクター“onちゃん”の中身（スーツアクター）として出演。時には“簡易型onちゃん”として顔丸出しのまま出演する“ヤスケン”として親しまれていた。もっとも当時は、持ち前の筋肉を盛り上げて陶芸にチャレンジするも、ろくろと一緒に自分も回ってしまう（「シェフ大泉 夏野菜スペシャル」）など、驚異的な不器用として知られていた。

ナックスの活躍は続く

「芝居となると違うのか、それとも不器用だからこそ次々とこなすことができるのか……。とにかく淡々と演じてNGを出すこともないので、現場の評判もいい。どこの現場も安田のスケジュール待ちだそうです」

変われば変わるものだ。今さらながら、チーム・ナックスの活躍は素晴らしい。

「リーダーの森崎は北海道に残って活動していますが、北海道が舞台となったNHKの朝ドラ『なつぞら』にはチーム・ナックスの全員が出演しました」

他のメンバーは東京に活動の場を移している。

「大泉の活躍はもちろん、安田の忙しさは説明の通り。戸次も音尾も負けずに忙しいようです。2人ともドラマや映画はもちろんですが、舞台にも出演しています。戸次は今年、井上ひさしが立ち上げた井上作品のみを上演する劇団こまつ座の舞台『フロイス―その死、書き残さず―』に出演していますし、音尾はケラリーノ・サンドロヴィッチ作・演出の舞台『最後のドン・キホーテ』に出演しました」

ちなみに、大泉がMCを務める音楽トーク番組「SONGS」（NHK）でナレーションを担当しているのが戸次だ。

「ナックスのメンバーが組むと、学生時代からの気心の知れた仲間ということもあって、遠慮のない会話も自然で番組が面白くなるんですよね。しかも、彼らはいずれも、芝居はもちろんバラエティまでこなすせる強みを持っている。まだしばらく、彼らの活躍は続くでしょうね」

