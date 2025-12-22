身の潔白を訴えたが……

昨年、海外からの輸入サプリメントを巡り警察の捜査を受け、サントリーHDの会長を電撃辞任した新浪剛史氏（66）。新浪氏はその後経済同友会代表幹事も辞任しているが、経済界に大きな衝撃を与えたこの不祥事の全容、そしてその以前からうわさされていた新浪氏の「問題行動」とは……。

＊＊＊

【写真を見る】服を脱ぎ、女性の胸に顔を寄せる新浪氏 ハワイでの「乱痴気騒ぎ」 NYに購入させた10億円物件写真も

彼を巡る薬物疑惑は、今年9月2日に大手飲料メーカー・サントリーHDが、会長の座にいた新浪氏の辞任を発表したことで公になった。辞任の理由として同社は、8月22日に新浪氏が麻薬取締法違反の疑いで自宅を強制捜査されていたと明かしたのである。

女性を膝に乗せ、笑顔を見せる新浪氏

この“辞任劇”に新浪氏本人は不満な様子で「週刊文春」や「朝日新聞」などのメディアで身の潔白を訴えている。

しかし、新浪氏に向けられる厳しい目は変わることがなかった。9月30日に新浪氏は都内ホテルで開かれた経済同友会の会見で、同友会代表幹事を辞任することを発表。「同友会でやりたいことはまだまだあった。悔しい気持ち」と自らの思いを吐露したのだった。

経済界を代表する大物に突如として降って湧いた不祥事の全容、そしてその以前からうわさされていた新浪氏の「問題行動」について改めて振り返る。

（以下、「週刊新潮」2025年9月18日号をもとに加筆・再構成しました。年齢・肩書は当時のまま）

「気付くとズボンまで脱いで……」

社会部デスクによれば、

「たしかに捜査の結果、新浪氏の自宅から違法な薬物は押収されず、尿検査も結果は陰性でした。そのため彼は会見で、世間を騒がせたことについては謝罪する一方で、“法に抵触するようなことはしていない”と主張しています」

事件の発端は、8月9日に福岡県警が違法大麻成分THC（テトラヒドロカンナビノール）を含む商品を、県内在住の男性から押収したことだった。

「逮捕された容疑者は、米国在住の姉からTHCを含む商品を送られていました。警察の捜査で、その容疑者は件の商品を新浪氏へ送る段取りをしていたことが判明。会見で新浪氏は容疑者男性とは面識がないとしながらも、姉については自身の健康アドバイザーであることを認めました。彼女から法的に問題のないサプリを薦められたというのです」（同）

そもそも、新浪氏が女性にまつわるトラブルを起こしたのは、今回が初めてではない。

「あの日はひどい夜でしたね。新浪さんは偉い人なのかもしれないけど、女性たちへのリスペクトが全く感じられない人でした」

とは、ハワイで新浪氏が開いた宴の参加者・Aさんだ。

2013年11月にAさんは新浪氏と親交のある人物から、オアフ島の高級コンドミニアム「ザ・ウォーターマーク」に来ないかと誘われたという。

かつて本誌（「週刊新潮」）は、新浪氏が社長を務めていた時代のローソンが、ハワイに数々の不動産物件を購入、その存在は新浪氏と一部の側近しか知らなかったと報じている。宴席の場となったコンドミニアムもその一つだ。社員の保養所でもない高級物件を、どうしてローソンが購入したのか。真の目的は、以下の証言を聞けば明らかだろう。

Aさんが、こう振り返る。

「ペントハウスの大部屋で、新浪さんを中心にローソンの部下など男女約10人が集まりました。新浪さんが“盛り上げろよ”と指示して、部下の一人がフライパンで下半身を隠しながら踊らされていた。同席した女性たちが“ひゃ〜”と声を上げると、一緒になって笑って喜んでいた新浪さんが“じゃあ、僕も”という感じでポロシャツを脱ぎ出した。そのまま飲み続け、気付くとズボンまで脱いでいたのです」

“ここに来るぐらいだから、ヤル気だったんだろう”

この宴で新浪氏は終始、当時30代前半の金髪美女・Bさんにぞっこんだったそうだ。

「膝の上にBさんを乗せた新浪さんは、彼女の胸に顔を寄せながら“キレイだね”“今度、日本でご飯に行こう”などと口説いていました。日本語が分かる相手なのに、新浪氏はハーバード出身で語学に堪能であることを自慢したいのか、“君との将来を考えたい”と、やたらと英語で“フューチャー”を連発していました」（Aさん）

新浪氏が促す形で、二人は皆が飲んでいた大部屋から別室へと消えていったという。

「新浪さんはBさんを“夜景がキレイに見える部屋がある”と誘い出して、テラス付きのベッドルームへ去っていってしまったんです。時間にして30分ほどたった頃でしょうか。動揺した様子でBさんが大部屋に戻って来ると、新浪さんの部下が“スッキリした顔で出てきたじゃん”とはやし立ててきた。Bさんは“ヤッていません”とキッパリ否定したのに、部下の男性陣は“ここに来るぐらいだから、ヤル気だったんだろう”と女性のことを見下す言葉を繰り返していました」（同）

執拗にベッドへ誘われ……

こうしたやりとりを、大部屋へ戻ってきた新浪氏は黙って見ていたという。

「自分の部下が失礼な発言をしているのに、新浪さんは行為を否定するなどして、Bさんに助け舟を出すことはなかった。新浪氏や部下たちから散々辱めを受けたBさんは、憤りを隠せない様子で“もう帰る”とペントハウスから出て行ってしまいました」（Aさん）

密室で何があったのか。

「後日、人づてに聞いた話では、新浪氏に執拗（しつよう）にベッドへ誘われたものの、Bさんは拒み続けて事なきを得たそうです。彼だけでなく部下の男性たちも手慣れた様子でしたから、女の子を集めては同じようなことを繰り返していたんでしょう」（同）

ハメを外して乱痴気騒ぎ。そんな新浪氏の悪癖を諫める者は周囲にいなかったのだろう。

銀座のクラブでトラブルを起こし“出禁”に

イエスマンの部下に囲まれた新浪氏は、一方でローソンを立て直し、業績悪化の企業を再生する“プロの経営者”としてもてはやされるようになっていく。14年には創業家が代々トップに就任していたサントリーで、外部出身者として初めての社長に就任したのである。

それから3年後、新浪氏は東京・銀座の高級クラブでもセクハラトラブルを起こし、最終的には“出禁”に。一体現場でどのようなセクハラが行われていたのか……。

新浪氏は2014年には創業家が代々トップに就任していたサントリーで、外部出身者として初めての社長に就任した。その3年後、新浪氏は東京・銀座の高級クラブでも女性トラブルを起こしていた。現場に居合わせたホステスが明かすには、

「もともと新浪さんは、大物財界人の紹介で店にやって来ました。財界の先輩の前では女の子にも紳士的で、あの新浪さんが来てくれたとママも喜んでいた。それを機に彼は一人でも店に顔を出すようになったんです」

そんな新浪氏が、ホステスたちの前で本性を現わすのに時間はかからなかった。

「とにかく下ネタが好きで、ふんぞり返りながら性的な話ばかりするの。得意げに“性癖”をひけらかし、女性のデリケートな部分を指して“剛毛が好きだ”と力説していました。彼は“ボーボーの子が好き”とか、“顔をうずめた際にボワッと鼻に入るくらいがいい”と熱弁するんです」（同）

「下半身を見せつけるように脱ぎながら、“見ろ”と……」

席に着くホステスたちの大半は、愛想笑いを浮かべるので精いっぱいだった。

「新浪さんは女の子に対して、“君はどうなの？”といった具合に、手でスカートを握り、ペロンとめくろうとしながら毛の話を聞いてくる。欧米のように日本でも女性たちの間で脱毛がはやっていましたからね。きちんと処理している子でも、新浪さんの前では生えていることにして喜ばせてあげた」（前出のホステス）

それに気を良くしたのか、店に通い出して半年ほどたった頃から、新浪氏の醜態はエスカレートしていった。

「もともと薬物をやっているのではないかと思うほど、終始テンションが高い方ではありましたけどね。お酒を飲んで一人で勝手に盛り上がった新浪さんは、ホステスをニヤニヤ見つめながら、腰を浮かして自らズボンとパンツを一緒に脱ぎ出すんです。下半身を見せつけるように脱ぎながら、“見ろ”と言われた女の子もいたそうです」（同）

多い時には週2回も通っていた新浪氏だったが、店からは太客どころか厄介者として扱われていた。

「新浪さんとの席で、グローバルな企業人とかカリスマ経営者と感じたことは一切ない。偉そうでスケベなオジさんという印象しかありません。この店は政財界の著名人も来ますが、彼のように不快な飲み方をする方は一人もいませんから」（同）

「女性を馬鹿にしている」

そこで意を決した店側は、ある決断を下す。

「店のママが注意すると、新浪さんはパンツをはくのですが、仏頂面で“チェック！”と会計をして帰ってしまう。そうしたやりとりが必ず毎回あったので、ママが“今度やったら出入り禁止ですから”と宣言した。ところが、警告を受けた後も新浪さんは来店し、再び下半身を出した。それで、とうとう堪忍袋の緒が切れたママが、“もう無理ですから。出禁です”と告げたんです」（前出のホステス）

以降、新浪氏は店にわびの一言もなく、一切顔を出さなくなった。

「他の高級クラブからも、新浪さんが脱いで困っているという話を聞きました。“銀座の女は口が堅い”と考えているのか、私たちの前だったら何をしてもいいと思っているのかもしれません。終始偉そうな話し方をする人で、ホステスに敬語を使うことはなかった。女性を馬鹿にしていたんでしょう」（同）

先のホステスは、こうも話していた。

「著名人が起こした性加害のスキャンダルなどで、新浪さんは“このようなことはあってならない”などと、被害者の人権を擁護する発言をしていましたよね。それを聞く度に、自分はパンツを脱いでおいてどの口が言っているのか、と思っていました」

女性とのトラブルが絶えなかった新浪氏の生き様を振り返れば、今回の薬物疑惑も身から出たさびだとの誹りは免れないだろう。

「釈明をする会見の場で、新浪氏は理路整然と“法的に潔白”と主張していましたが、それは一社会人として当然のことであり、それ以上に企業のトップとしてふさわしい行動を取る必要があったのではないでしょうか」

とは、危機管理コミュニケーションの専門家で東北大学特任教授の、「謝罪のプロ」こと増沢隆太氏。

「もともと新浪氏は『45歳定年制』などで世間の批判を浴びて、その後も旧ジャニーズ事務所やフジテレビの性加害問題で旧態依然の組織を糾弾してきました。単に大企業のトップであるだけでなく、経済同友会の代表幹事として“財界のご意見番”という印象を自らに付けてきたように感じますが、それらの発言が原因でさまざまな摩擦やハレーションを起こしてきた。いわば新浪氏は“嫌われ者キャラ”だったわけです」

デイリー新潮編集部