突如降板を発表

日本が高度経済成長期にあった1960年代は、いわゆる“アングラ演劇”が脚光を浴びた時期でもある。

【写真を見る】「70歳の妊婦」を演じた竹下景子

「紅テント」こと「状況劇場」を主宰した唐十郎（故人）、「天井棧敷」創設者の寺山修司（同）、「早稲田小劇場」を創立した鈴木忠志（86）といった劇作家や演出家がけん引役だったが、「劇団黒テント」を率いた佐藤信（まこと・82）もその一人だ。

「例年、この時期に東京・杉並区の劇場『座・高円寺1』で、竹下景子（72）が主演する舞台『ジョルジュ』の公演があります。今年は12月19日の開幕で、演出は佐藤氏が担当するはずでした」

と言うのは芸能デスク。「ジョルジュ」は、作曲家ショパンと、長らく彼を支えた作家のジョルジュ・サンドの友情を描く作品だ。

佐藤信氏

「この舞台は竹下が平成20年から主演を続け、遠方から足を運ぶ演劇ファンも多かった。ところが今月3日、劇場側が佐藤氏の降板を発表したのです」

不適切な発言

何があったのか。

「佐藤氏のパワハラが原因です。彼は平成21年に座・高円寺の初代芸術監督に就任し、一昨年までその任にありました。退任後は杉並区の文化行政を担当する顧問を務めていました」

座・高円寺の正式名称は杉並区立杉並芸術会館で、運営は委託を受けたアート系のNPO法人が担う。

「パワハラが明らかになったのは今年7月。被害を訴える公益通報が区のコンプライアンス担当部署に寄せられていたのです」

その内容は具体的で、

「一昨年の6月ごろ、佐藤氏が“劇場職員に対して社会通念上許容される範囲を逸脱する不適切な発言をした”というものでした。当の佐藤氏は、区の聞き取り調査に“職員が受けたとする苦痛を一定程度は理解する”と、発言があったことを認めました」

それでも、パワハラとの認識はなかったようだ。

「“あくまで職員の成長を願って指導の一環として行ったものであり、決して人格を傷つける意図はなかった”と弁明したとか。区は発言の詳細を明らかにしていませんが“職員の人格を攻撃し職場における孤立や萎縮を招く”“人格を否定し尊厳を著しく侵害するもの”と判断。11月20日付で佐藤氏を“A”と匿名にして騒動を公表したのです」

“時代の寵児”

12月に入ると、佐藤は自ら「A」であることを公式に認めた。その上で、「ジョルジュ」演出の降板を申し出たという。

演劇評論家が解説する。

「佐藤は昭和50年に初上演された『阿部定の犬』、その翌年に制作された『キネマと怪人』など、歴史的な出来事を通して社会を批判する舞台を作り上げた稀有（けう）な才能の持ち主。平成10年から21年までは東京学芸大学で教授を務め、一方で複数の公共劇場の開設にも関わっていた。世田谷パブリックシアターの芸術監督など、演劇界の大御所的な存在でありながら、市民に寄り添う演出家として一目置かれる存在だったのですが」

そんな彼が“時代の寵児”ともてはやされたのは半世紀近く前。昨今は演劇界に限らず、“指導”がハラスメントと見なされるケースは決して珍しくない。

「演出家は稽古場という密室空間で、絶対的な権力を持つ存在です。行き過ぎた発言や行為が許されないのは当然ですが、佐藤は声を荒らげることが少ない理論家気質の演出家だったはず。パワハラの話は2年以上前の件ということもあり、違和感を持つ演劇関係者もいるようです」

稽古場で灰皿が飛ぶ熱血指導も、いまは遠く……。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載