ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「体調不良の原因がわからないのがちょっと気になるところですが…」 【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「検査の結果が出たので慌てない事にしました〜♪」というタイトルのブログ記事で、「痰の細菌の検査が終わって異常なしの判定が出ました！おかげで訪問入浴でも通常通りにジャブジャブと丸洗いしてもらえました〜」と投稿。







続けて、「体調不良の原因がわからないのがちょっと気になるところですが…」としながらも、「思い当たることはちょこちょこあるのでそのあたりをしっかりと自分ミーティングしていきたいと思っています あまり慌てずにいきます」と綴っています。







現在の体調については、「ひとまず数値も安定している」と報告。「この状態を維持していきたいと思います」と前向きな姿勢を見せています。最後には「皆さんも健康で年末を迎えましょう」と読者への呼びかけで締めくくっています。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】