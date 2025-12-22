東京都議会で「女性活躍推進条例」が可決、成立した。小池百合子都知事は審議入りにあたり、「職場や社会に根強く起こる、性別による無意識の思い込みの解消に社会全体で取り組む」と語ったが、松本明子副知事から「男性管理職を対象とした生理痛の体験会」などを指針に盛り込む考えが示されると、SNS上では賛否が出た。

【映像】生理痛体験セミナーの様子

いわゆる“理念条例”でもある今回の条例は、うまく機能するのだろうか。『ABEMA Prime』では賛成派・反対派、両方の都議とともに議論した。

■男性が生理痛体験で女性への思い込みを消せる？

条例に賛成した荻野稔都議（都民ファーストの会）は、「日本はジェンダーギャップ指数が低いと言われる。男女の賃金格差や、女性管理職の少なさ、出産などで女性のキャリアが中断される問題がいまなお存在する。経済界からも『現状を解消して欲しい』と要望が上がり、今回の条例制定に至った」と説明する。

生理痛体験会については、「副知事が取り組みの一例を挙げたものだ。この条例は基本的に、都や事業者、都民などに啓発して、意識を変えていこうという内容で、『体験しよう』という条例ではない。言葉がひとり歩きしている」と語る。

条例に反対した佐藤沙織里都議（無所属）は、「女性活躍には大賛成だが、条例制定が拙速すぎる。白紙委任状態で『細かいことは指針で決める』としているが、指針ができた後に議会に上がるのかはわからないという。内容が決まっていないものをOKできない」と反対理由を説明する。

そして、「指針の具体例として示されなかった1つが、生理痛体験会だった。こうしたものがどんどん組み込まれるのでは、との懸念が広がっている」とする。「東京都は、条例を1つ増やせば女性活躍が進むと思っている。問題は今までの法制を現場に浸透させられなかったことにあり、そのツケを責任逃れしているのではないか」。

ハヤカワ五味氏は、「起業家であり会社員でもある立場として、女性の社会進出は支援されるべきだ」としつつ、「生理体験などの具体例が出ると、アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）が矮小（わいしょう）化されている感じがして、より対立を深める」と懸念を示す。「経営レベルと話して、『女の子はバカだからゲタを履かせないといけない』と言われたことがある。こう思う人たちが問題だ」。

現役保育士で育児アドバイザーのてぃ先生は、「結局は中身が大事だ」と感じている。「妊婦体験をした人に、本当の妊婦の苦悩はわからない。たった10分、重いのを持って歩いて、何がわかるのか。生理痛体験も『わかったつもりのバカ』を増やすだけだ。痛みをどう定量化するのか、体験した男性が『こんなもんなら大丈夫』となった時のデメリットは……などを考えないまま進んできて、やっと出た副知事の1言目が『生理痛体験』なのはおかしい」。

■心を変える「理念条例」どう機能させる？

今回の条例で、女性活躍をめぐる“無意識の思い込み”は解消できるのか。荻野都議は「『女性は家にいて、子どもを育てるべきだ』『結婚したら仕事を辞めるべきだ』『管理職は男性が向いている』といった思い込みは今なおある」として、指針による施策は「普及啓発や、体験などの取り組みになるだろう。強制するのではなく、企業や経済団体と協力しながら『男女のチャンスは平等だ』と広めていく形になる」とした。

条例には「男女相互に思い込みがあり、そこを解消して平等に働けるように女性活躍を進める」意図があるという。「条例が一定の答えを出すのではない。性別に関係なく、それぞれ違いや思い込みはある。そうしたものを解消するための啓発・普及・議論の場を作る。理念としても、都は進めていこうと訴えている」。

佐藤都議は「都に『女性の定義』を聞くと、『社会一般的な女性だ』と答える。女性の定義すらできていない中で作られた条例だ。無意識の思い込みの解消法を聞いても、具体的なものが出てこない。『無意識』を、どう表出させて、誰が評価するかも出てこない」と語る。

パックンは、「すべての行動を『推進する』『推進しない』と決めるのは不可能だから、思いを変えようというのが条例の目的ではないか。男女平等だけでなく、環境問題やSDGs、DV、パワハラなどでも、行動を取り締まるのではなく、啓発活動で心を変える動きに、国は力を入れている。目的自体は珍しくない」と考える。

そして、アメリカを例に出し、「アファーマティブ・アクション（積極的差別是正措置）やDEI（多様性、公平性、包括制）もそうだが、上から押しつけられた国民が反発して、むしろ弱者が生きづらい世の中に変わる。同じ地雷を踏まないようにして欲しい」と懸念を示した。

（『ABEMA Prime』より）

