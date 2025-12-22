読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・９％安。日経平均は２・６％安、ＴＯＰＩＸは１・２％安となった。

同週は利上げが確実視されていた日本銀行の金融政策決定会合を金曜１９日に控え、木曜までは買いづらさが意識された。そのような中、米国でＡＩ関連銘柄に弱い動きが見られたことから、日本でも半導体株、電線株、ロボット関連などＡＩに絡んで買われていた銘柄の多くが売りに押された。日銀は政策金利を０・７５％に引き上げることを決定。事前に織り込みが進んでいたことから結果を受けた１９日は買いが優勢となったものの、週間では下落した。

読売３３３は日経平均やＴＯＰＩＸと比べると下落率が小さかった。先週はアドバンテスト（６８５７）やレーザーテック（６９２０）など半導体株の多くが大幅安となっており、日経平均は値幅を伴った下げとなる日が多かった。ただ、日経平均が大幅安となった日でも、１５日と１８日はプライム市場では値上がり銘柄の方が多かった。読売３３３は１５日は上昇し、１８日は小幅な下げにとどまった。これらの結果、週間では日経平均を大きくアウトパフォームした。

個別株の状況は？

同週は、直近の動きが良かった銘柄の多くが反動で大きく売られた。「フィジカルＡＩ」（ＡＩ搭載のロボットが自律的に動作する技術）関連として人気になっていた安川電機（６５０６）やファナック（６９５４）が大幅安。前の週に急伸したパナソニック（６７５２）やＴＯＰＰＡＮ（７９１１）が急落した。フジクラ（５８０３）やイビデン（４０６２）など、今年のパフォーマンスが良かった銘柄も弱かった。

一方、内需を中心に出遅れ感のある銘柄には資金が向かった。今年の日本株高の流れに乗り切れていなかったリクルートＨＤ（６０９８）やＡＮＡＨＤ（９２０２）が大幅上昇。直近で売られていたイオン（８２６７）に押し目買いが入った。

構成銘柄紹介

ツムラ（４５４０）

漢方薬大手。通期見通しを上方修正して１１月初旬に急伸した後、しばらく利益確定売りに押されたが、調整一巡感が出てくる中、先週は大きく上昇した。与党内で市販薬と成分が似る「ＯＴＣ類似薬」の患者負担引き上げに関する報道が出てきたことで、漢方薬の需要が高まるとの思惑から買いが入ったとの見方もあった。時価総額は３兆１０００億円台。

トヨタ自動車（７２０３）

日本を代表する自動車企業で、時価総額は５４兆８００億円台。米国が利下げを行い、日本が利上げを実施すれば、日米金利差縮小により円高が進むとの警戒が一部であった。しかし、先週のドル円はそれほど円高には振れず、円安が進む場面もあったことから週間で５％高と大幅上昇。複数の証券会社が目標株価を引き上げたことも買い材料となった。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。