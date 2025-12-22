元東京地検特捜部副部長で元衆院議員の若狭勝弁護士が22日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。東京・赤坂の個室サウナ火災で30代の夫婦が死亡したことについて、業務上過失致死が成立する可能性が高いとした。

この事故ではサウナ室に閉じ込められる形で2人が命を落とした可能性が指摘されている。捜査関係者によると、夫が妻に覆いかぶさるように倒れており、夫は背中側の方から腰に掛けて広い範囲で、妻は右肩から上腕にそれぞれやけどの痕があったという。死因は高温の中に長くいたことによる熱中症か焼死の可能性が高いとされている。

現場ではドアノブが壊れ、非常用ボタンの電源が切られていた。サウナ店のオーナーによると、受信盤は設置されていたが、電源は切れていた。今まで一度も電源を入れたこともなく、触ったこともなかったという。

こうした点からみて若狭弁護士は、「数々の痕跡からすると閉じ込められたということは十分うかがえると思います」と分析。「そうなりますと、業務上過失致死という犯罪が成立する可能性が高いと思います。法令上の義務を守っていなかったということで過失は認められるということは十分ありますけど、法令上の義務があろうがなかろうが、一般的にこういう時にはこういう注意義務、こうすべきでしょうということが言えることがあれば、義務に違反していれば法令の条文の有無にかかわらず業務上過失致死は成立する余地が出てくると思います」と、法的観点からコメントした。