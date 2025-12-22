【 元ミニスカポリス・鳥住奈央 】 一般男性と結婚 「新たな生活のスタートとして、今後は海外を拠点に活動」「感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩前へ」
女優・グラビアアイドルの鳥住奈央さんが自身のインスタグラムを更新。
結婚したことを報告しました。
【写真を見る】【 元ミニスカポリス・鳥住奈央 】 一般男性と結婚 「新たな生活のスタートとして、今後は海外を拠点に活動」「感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩前へ」
鳥住奈央さんは「私事で大変恐縮ではございますが、私鳥住奈央はこのたび、一般男性の方と入籍致しました事をご報告申し上げます。」と、投稿。
続けて「これまで支えてくださった皆さまのおかげで、今日まで歩んでくることができました。新しい人生の節目を迎えられたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。」と、記しました。
鳥住奈央さんは「なお、日本での活動もこれまでと変わらず続けていく予定です。」「年に数回は帰国し、舞台やイベントなどで直接お会いできる機会を作っていくつもりです。」と、投稿。
続けて「感謝の気持ちを忘れず、一歩一歩前へ進んでまいります。」「どうかこれからも温かく見守っていただけましたら幸いです。」と、ファンに向けて呼びかけています。
【 鳥住奈央さん プロフィール 】
生年月日：1995/2/13
身長：158cm
出身地：東京都
女優/グラビアアイドル／元ミニスカポリス
【担当：芸能情報ステーション】