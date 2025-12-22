前田敦子が告白について聞かれ、自身の恋愛タイプを明かした。

【映像】前田敦子がされた告白

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

番組では、スタジオ見届け人の陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が、告白に関するトークを展開した。陣内が前田に「したことある？ あっちゃんは。告白したことないでしょ？」と尋ねると、前田は「告白したことないかも」と回答。陣内が「されるだけでしょう」と続けると、前田は自身の恋愛スタイルを明かした。

前田は「でも、好きってアピールはすごいちゃんとするので」と、自ら告白はしないものの、相手に好意を伝える積極的なアピールを行っていると説明。藤田ニコルが「告白寄せるために」と補足したように、相手に告白させるための環境を自ら作っていると明かした。

そして、「で、そうすると『ちょっと待って』って男らしい人は言ってくれますね」と、アピールによって相手から告白を引き出していることを明かした。さらに「ちゃんと『俺から言うから待ってて』って言われたことはありますよ、何回か」と語り、自身の恋愛アピール術が功を奏していることを示唆した。