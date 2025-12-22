「強すぎて震えた」「W杯で当たりたくねぇー」主将温存で快勝発進のモロッコにネット戦慄！開幕戦で衝撃のオーバーヘッド弾も炸裂！「とんでもないゴール」【アフリカ選手権】
現地12月21日、アフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の開幕戦で、開催国のモロッコがコモロと対戦。２−０で快勝を飾った。
故障明けの主将アシュラフ・ハキミを温存しながらも、前半から一方的に押し込んだアフリカ最強軍団は、しかしPK失敗もあって前半を０−０で終える。
それでも、55分にレアル・マドリー所属のブラヒム・ディアスのゴールで先制すると、 74分には途中出場のアユーブ・エル・カービが衝撃のオーバーヘッド弾を叩き込み、リードを広げた。
重鎮CBのロマン・サイスが涙を流しながら負傷交代するというアクシデントがありながらも、FIFAランキングでアフリカトップ（11位）と実力を見せつけたモロッコに対し、インタビュー上では次のような声が上がった。
「こりゃつえーわ」
「うわぁモロッコ強すぎて震えた〜！」
「えぐい！モロッコ強いわ後半見せつけられてる」
「ガチでモロッコまた勝ち上がってくるやろ」
「リズムに乗り出してからのモロッコ早送りかおもた」
「ハキミを怪我で欠いてこの強さかよ...W杯で当たりたくねぇー」
「うわあああああモロッコとんでもないゴールきめた...すごすぎる...」
「すんごいゴールだ！」
北中米ワールドカップのラウンド32で日本代表と対戦する可能性があるだけに、その完成度に戦慄を覚えたファンも少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】いきなり大会ベストゴール？ モロッコFWの衝撃オーバーヘッド弾
