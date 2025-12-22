この記事をまとめると ■新車ディーラーはお盆や年末年始に長期休暇を取ることが多い ■初売りは例年1月4日ごろから始めている ■お正月は普段では出ないような好条件を引き出せる可能性がある

お正月のディーラーは穴場

本稿執筆時点では、すでにテレビコマーシャルでおせち料理の通販が積極的にオンエアされている。気がつけば、「2026年がそこまできているのだなあ」と感じてしまった。

そんな年末年始になると筆者が気になるのは新車ディーラーにおける初売りセールである。年末年始、5月の大型連休、お盆といった時期には新車ディーラーは小売店でありながら、長期の休業を行うのが一般的となっている。バブル経済以前では日曜日など週末はしっかり休んでいたりしたのだが、バブル経済になると店を開ければ開けているだけ新車が売れることもあったので、それ以降は定休日を設けずに交代で休みを取るようにして、平時は可能な限り店を開けるようになった。

店を開ければ開けるだけ新車が売れるのだから、当然休みなく出社していれば、それだけセールスマン個人もクルマが売れた時代だったので、有給休暇を消化する暇もなく、数カ月休みなく出勤することもあった。このように、なかなか休めない業界でもあるので、年末年始やお盆などはしっかり休もうとそれでも長期休業をとっていた。

しかし、スーパーやショッピングモールが元旦から店を開け初売りを行うようになると、メーカー系正規ディーラーではさすがに元旦からというのは筆者自身は聞いたことはないが、一時は2日から初売りを始めるディーラーがあったのは記憶している。

そのうち、3日からスズキとダイハツ+α程度で初売りを行うのが定着していた。しかし販売現場も働き手不足が深刻となり、たとえば年始に早出（3日から）と遅出（5日から）というようなシフトを組む余裕もなくなり数年前から、早いところで4日から初売りというのが新車ディーラーでは一般的となっていった。

傾向としては、軽自動車をメインに扱う（受注から納車までが早い）スズキとダイハツがかなり積極的に初売りを行うなか（4日から）、ホンダ系と日差系ディーラーも軽自動車を得意とするので、4日より初売りを行うようになってきており、この4つのディーラーが初売りに気合いをいれているように映っている。

お正月ならではのお買い得車も

2026年1月のカレンダーをみると、4日が日曜日で5日が月曜日となっている。「この暦ならもしかしてほぼ全ディーラーで初売りやるのか？」と思いながら、ある地域の日系ディーラーで調べてみると、4日から初売りを行うのはスズキ、ダイハツ系のほかは日産系とホンダ系しかなかった。そしてこれらのディーラーに共通しているのが、6〜7日もしくは6日だけとなるが定休日として休みになっていた。

年末に休みに入るタイミングも4日から初売りを始めるディーラーは、ほかのディーラーより店全体で早めに休みに入っているので、交代で年始に店を開けるのではなく全社一斉で4日から仕事始めとしているようであった。

初売りのタイミングでディーラーをまわるようになってかなりの年月が経っているのだが、その経験からいくと、ダイハツはフリーの来店客よりも店からダイレクトメールを送って集客しているお得意様を大事にしているイメージが強い。フリーで店へ行くとちょっと嫌な気もちになることもあったが、スズキやホンダ、日産ではフリーでの来店客もウエルカムな雰囲気であり、お正月らしく豪華な来店記念品をもらうことができる（ダイハツはここ最近はくれなくなっている ※あくまで筆者の体験）。

来場記念品が豪華なだけではなく、真剣に新車を買おうという人にも特典は大きい。ここのところ目立つのは、納車の早い特選車を用意していることだ。ここでいう特選車というのは、決まったボディカラーとオプションで先行発注するのではなく、完成車生産の順番を押さえてあるだけで、好きな仕様を発注できる優先生産枠のようなものがついた車両だ。

車両価格からの値引きは、ここのところの製造原価の上昇もあり目立って拡大することはないようなのだが、オプション無料サービスなどが充実しているケースも多い。ディーラー側としては、お年玉特典やお年玉特価車を用意して、正月気分が抜けないうちに結論までもっていきたいということもあり、条件拡大もスピード感をもって進んでいくのも、初売りの特徴といえるだろう。

新車販売はゲンを担ぐ傾向が強く、年の初めに好調に受注することでその年の販売活動に弾みをもたせたいという面もあるので、平常時では提示されにくいようなお得な購入条件などが出てくることも、十分期待できる。

寝正月を予定している人は、社会復帰（仕事始め）のリハビリがてらディーラーの初売りに出かけると、思いもよらないいい買い物ができるかもしれない、それが初売りなのである。