プロ野球・巨人からオーストラリアに約1ヶ月半派遣されていた石塚裕惺選手らが21日、帰国しました。派遣先はアデレード・ジャイアンツで、参加していたのは石塚選手の他に、荒巻悠選手、代木大和投手、田村朋輝投手です。

帰国した4選手は早速スマホで近隣のレストランを検索。日本のご飯が食べたいなどと口にしていました。

石塚選手は報道陣の取材に応じ、野生のカンガルーに遭遇して怖かった、動物園ではカンガルーに餌をあげたなどと楽しそうに語っていましたが、野球については一転、真剣な表情に。21試合で打率3割を超える成績も「満足いく数字ではない」と一言。それでも「引き出しは得られたので、来季へとつなげていきたいです」と語りました。

▽4選手のオーストラリアでの成績石塚裕惺 21試合 85打数27安打（打率.318）、本塁打3、打点16、盗塁4、長打率.447荒巻悠 21試合 75打数17安打（打率.227）、本塁打3、打点11、四球15、出塁率.356代木大和 5試合（21回1/3）0勝2敗、防御率5.06、奪三振29、与四死球9田村朋輝 6試合（27回2/3）2勝1敗、防御率6.83、奪三振21、与四死球14