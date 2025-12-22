『遊戯王』カード値上げ 2026年4月以降の一部商品「ブースターパック」「デュエリストカードプロテクター」
人気カードゲーム『遊戯王』カードゲームが、一部商品の価格を改定することを発表した。ブースターパックやカードプロテクターが2026年4月より値上げする。
【写真】初期版じゃん！ブルーアイズと一緒にウインクする中島健人
公式サイトでは「商品仕様の変更等に伴い、2026年4月以降発売の一部の商品におきまして価格改定を実施させていただきます。今後も、皆様にお楽しみいただける商品作りに一層努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と説明した。
改定内容
ブースターパック 1パック
176円（税込）→198円（税込）
242円（税込）→264円（税込）
385円（税込）→396円（税込）
デュエリストカードプロテクター
70枚入り：660円（税込）→770円（税込）
100枚入り：880円（税込）→990円（税込）
