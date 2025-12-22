パナマ船籍のタンカー「センチュリーズ」の上空を飛行する米軍のヘリコプター/Department of Homeland Security/Handout/Reuters

（CNN）トランプ米政権がベネズエラの石油産業に対する圧力を強める中、米国は21日、ベネズエラ近海の国際水域で、タンカー1隻を追跡している。米当局者が明らかにした。米側はこのタンカーの拿捕（だほ）を試みたが、タンカーが航行を続けたという。

このタンカーは「ベラ1」で、ベネズエラに向かい原油を積み込む予定だった。イラン産原油との関係で米国の制裁対象となっている。米当局はこのタンカーについて、制裁対象となった国の原油を運ぶ「影の船団」の一部とみて、差し押さえ令状を出していた。

米沿岸警備隊が乗船しようとした際、タンカーがそのまま航行を続けたため、追跡に移ったという。当局者は進行中の作戦だとして匿名を条件に明らかにした。

別の米当局者によれば、米沿岸警備隊は、ベネズエラの違法な制裁逃れに関与する制裁対象の影の船団を積極的に追跡しているという。

ベネズエラ産原油に関連するタンカーを拿捕する作戦は、これで2日連続となる。20日には、米沿岸警備隊がベネズエラ沖の国際水域でタンカー「センチュリーズ」を拿捕した。

ホワイトハウスの報道官は、同船が制裁対象のベネズエラ産原油を積んでいたと述べた。ただし、船自体は制裁船舶の一覧には載っていなかった。

国土安全保障省のノーム長官は20日午後、ヘリコプターがタンカー上空を旋回する7分間の動画をSNSに投稿した。ノーム氏は「米国は引き続き、この地域で麻薬テロの資金に利用される制裁対象の石油の違法輸送を取り締まっていく」と述べた。

米国は10日にもイランとの関係で制裁対象となっていた大型タンカー「スキッパー」を拿捕していた。

一連の拿捕は、トランプ大統領がベネズエラのマドゥロ政権への圧力を強める動きの一環だ。トランプ氏は、ベネズエラが違法薬物や移民を米国に流入させていると非難している。トランプ氏は先に、ベネズエラの主要な経済的生命線を断つため、同国を出入りする制裁対象タンカーを完全に封鎖するよう命じた。