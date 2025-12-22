¡Ö¤ë¤ë¤ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´£²¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë°ìºý
¡¡JTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ö¤ë¤ë¤ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´£²¡×¤òËÜÆü12·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,540±ß¡£
¡¡ËÜ½ñÀÒ¤Ï¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¥²ー¥à¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´£² ～¤¢¤Ê¤¿¤ÎÄ®¤â ¤¤Ã¤È¤¢¤ë～¡×¤ÈÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Î¡Ö¤ë¤ë¤Ö¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿°ìºý¡£ºîÃæ¤Î¡ÖÅìÆüËÜÊÔ¡×¡¢¡ÖÀ¾ÆüËÜÊÔ¡×¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊª·ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä»ÜÀß¤ò¡¢Á´47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤³¤È¤ó¥ê¥µー¥Á¤·¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª·ï±Ø¿ô¤ÎÂ¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò·Ò¤¤¤À¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ½ñÀÒ¤ò»²¹Í¤Ë¥²ー¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹¹Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥é¥àÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¸ÞÂçµí¤òÃµ¤»¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¥²ー¥à¾å¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤ë5¥«½ê¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ä¡¢µíÆù¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÌ¾Å¹¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Áí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤¯¤Þ¤¢¤¤é»á¤ä¡¢CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿ØÆâÃÒÂ§¤µ¤ó¡¢¥±¥ó¥Éー¥³¥Ð¥ä¥·¤µ¤ó¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖÅíÅ´£²¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅíÅ´¡ªÁ´¹ñÊª·ï¤á¤°¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏJTB¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤¬µ»ö¤òºîÀ®¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÁ´±Ø¡ª¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìó5Ëü·ï¤Ë¤ª¤è¤ÖËÄÂç¤Ê´Ñ¸÷¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ö¤ë¤ë¤ÖDATA¡×¤ò¤â¤È¤Ë´Ñ¸÷¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡ÖÅíÅ´¡ªÁ´¹ñÊª·ï¤á¤°¤ê¡×¤Î¥Úー¥¸
¢¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÁ´±Ø¡ª¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)¤µ¤¯¤Þ¤¢¤¤é (C)Konami Digital Entertainment