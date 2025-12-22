Photo: T. Schneider/ Shutterstock.com

ロボット掃除機の代名詞が…。

iRobot（アイロボット）と言えば誰もが知るロボット掃除機のパイオニアです。2002年にロボット掃除機「ルンバ」が登場してから23年。ロボット掃除機という概念すらなかったところから、ここまで普及したロボット掃除機市場。たくさんの競争相手の出現で、その王座はいつのまにか揺らいでいたようです。

製造パートナーのPiceaが買収

iRobotはチャプター11（米連邦破産法11章）を申請し、iRobotの契約製造業者である Picea Robotics に買収されると発表しました。中国に拠点を置くこの企業は、今月初めに iRobot の1億9,000万ドルの融資を引き受けています。iRobot 再建条件のもと、その負債に加え、ロボット製造に関して iRobot が負っている 1億6,150万ドルの債務も放棄する見返りとして、Picea （ピセア）は iRobot を完全に所有することになります。

iRobotを買収したPiceaってどんな会社？

Picea（深セン杉川机器人有限公司）は、中国・広東省深センに本拠を置くロボット技術の企業です。もともとはロボット掃除機メーカーやOEM/ODM（他社ブランド向け設計・製造）として事業を拡大してきました。

Picea は、ODM（Original Design Manufacturer：設計・製造委託）として多数のロボット掃除機を製造してきた実績があり、iRobot（ルンバ）、Shark（シャーク）、Anker（アンカー・Eufy ブランド）などの大手ブランドの製造パートナーとして関与していることが報じられています。

2024年1月、Amazon によるiRobot売却計画が破談となった後、iRobot は中核ではないエンジニアリング業務を海外へ移し、製造コスト削減を図ると発表していました。 その際、契約製造業者として Picea を採用し、翌年には新しいルンバ製品ラインを投入していました。

日本のアイロボットジャパンはどうなる？

アイロボットジャパンは米本社の戦略的取引発表につきましてとして、プレスリリースを発表しています。詳細はリリースをご覧いただきたいのですが、概要は以下の３点です。

Piceaとの間で実質的な買収合意をしたこと米裁判所の管理下のもと、チャプター11 の手続きを開始したこと全てのサービス、サポート、販売活動はこれまで通り継続すること

またリリースにも、

チャプター11 とは企業が事業を継続しながら再建計画を策定できる米国独自の制度で、日本における民事再生法とは若干異なり、自主的な再編を可能にし、経営陣も継続して業務を行うものです。

とある通り、これまで通りアイロボットジャパンによるサービスサポート提供は継続されます。現iRobotユーザーやこれから購入を検討している方もご安心を。

そして再建に向けて歩み出したiRobot。ロボット掃除機というジャンルの選択肢が多様化する中でどこでどんな差別化をはかれるか。これからのiRobotの製品に注目です。

Source: iRobot, アイロボットジャパン, The Verge