¡Ú¸µ¶É¥¢¥ÊÀÄÃÓÆàÄÅ»Ò¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ¿®¡Û¡Ö¿ÍÀ¸Ã»¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£¹£²£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£´£³²¯±ß¡Ë¤Î£Æ£ÁÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Ç¡ÈÌîµå£³·»Äï¡É¤Î°ìÈÖ¾å¡£À¤¤Î¿Í¡¹¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤óÁü¡×¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¤ÆÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÂÎ³Ê¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤ÏÆù¸ü¤Ê½Å°µ´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¤Ä¤¤Ë¡¢¹õ¿Í¤ÈÇò¿Í¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë³ì¿§¤ÎÈ©¤ÈºÙ¤«¤¯ÃÆ¤à¥«¡¼¥ë¥Ø¥¢¡£±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°Ò°µ´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¹½¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤·¤ÆÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ÆÏÃ¤·Êý¤â¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Äï¤é¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¡È·»¥Ð¥«¤Ã¤×¤ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¿ô¤«·î¤¿¤Ã¤¿º£¤â»×¤ï¤º¾Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£
¡ÖÎÁÍý¤Ï¤Í¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Æ¯¤¼Ô¤ÎÎ¾¿Æ¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ£³·»Äï¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤¬ºî¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£Êì¤¬¤¤¤ë½µËö¤Ï°ì½ï¤ËÎÁÍýÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Êì¤â¿·¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤â¡ØÎÁÍý¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡¢ºî¤ë¤Ê¤é¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¤â¤Î¡Ù¤ò¤Ã¤Æ¡£²È¤òÎ¥¤ì¤ÆÌîµåÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×
¡¡¼ñÌ£¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¡ÖÎÁÍý¡×¡£º£¤Ç¤âÎÁÍýÈÖÁÈ¤ò½µ£³¡¢£´²ó¸«¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¥·¥å¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥é¥à¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¹ç¤ï¤»¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤·¤¿¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¼êºî¤ê¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ì»®¤«¤é¡¢¤¤Î¤³ÎÁÍý¡¢¼·ÌÌÄ»ÎÁÍý¡¢¼«²ÈÀ½¥Ï¥à¡¢£±£¸»þ´Ö¤â¥¹¥â¡¼¥¯¤·¤¿¥ê¥ÖÆù¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂåÊª¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖÉáÄÌ¤ÎÆü¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢³§¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡£¤¢¡¢¤Û¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¶ñºà¤òµÍ¤á¤¿¥Á¥¥ó¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁðÅº¤¨¤Ç¡Ä¡£¥Õ¥§¥¿¥Á¡¼¥º¤È¥È¥ê¥å¥Õ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡£¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤ÏÉ¬¤º²ÈÂ²¤ËÉÊÉ¾¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î²þÎÉÅÀ¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡¢Ä¹ÃË¤È¤·¤Æ»þ¤Ë¿ÆÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤Ç¤â²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é°ìÈÖ²¼¤ÎÄï¤Ë¤Ï·î¤Ë£±¡¢£²²ó¡¢ÌîµåÍÑ¶ñ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡££²ÈÖÌÜ¤Î¥Ü¡¼¡ÊÊá¼ê¡¦£²£µ¡á¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÍÑ¶ñ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Ï¤Þ¤À¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤À¤«¤é¡£¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤òÄï¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Äï£²¿Í¤Ï²áµî£¸Ç¯´Ö°ìÅÙ¤â²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤â¡¢²¿¤Ê¤é¼Ö¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤Þ¤Ç¤â¥¸¥ç¥·¥å¤¬Æþ¤ì¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö°¦¡¢¤«¤Ê¡£Èà¤é¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç»ö¤Ê²ÈÂ²¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â¤ò¤¿¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤éÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢Àè¤âÄ¹¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ª¶â¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡×¡£
¥¸¥ç¥·¥å¼«¿È¤â¤Þ¤À£²£¸ºÐ¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ó¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ïà¤¢¤ë½ÐÍè»öá¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ù¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¡¡£±£¹£¹£·Ç¯£¶·î£²£²Æü¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£½Ð¿È¡££²£°£±£µÇ¯¤Î£Í£Ì£Â¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£±£²°Ì¡Ë¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢£±£¶Ç¯£··î¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡££±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯£µ·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½éÁª½Ð¡££²£µÇ¯¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï£±£´£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£²ÂÇÅÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£·¥¥í¡£¡¡