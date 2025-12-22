豊島心桜、ふんわり美バスト溢れる「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の豊島心桜が、12月22日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）1＆2号の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY
情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）が絶賛発売中のほか、ラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜」（MBSラジオ、毎週土曜25：30〜）のヤンヤンガールズ17期メンバーとして出演中だ。
誌面では、ニット素材のビキニから美しいバストを披露。表紙では、花柄の水着姿で妖艶な表情を見せている。
そのほか今号には、深田恭子、瀬戸みるか、相楽伊織、森山未唯らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳元イマドキガール、艶やか美バストがSEXY
◆豊島心桜、美バスト披露
情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む豊島。1st写真集「心桜ばかり」（集英社）が絶賛発売中のほか、ラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜」（MBSラジオ、毎週土曜25：30〜）のヤンヤンガールズ17期メンバーとして出演中だ。
誌面では、ニット素材のビキニから美しいバストを披露。表紙では、花柄の水着姿で妖艶な表情を見せている。
◆深田恭子・森山未唯らが登場
そのほか今号には、深田恭子、瀬戸みるか、相楽伊織、森山未唯らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】