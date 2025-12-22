カヴァレリッツォが2歳王者に

21日に行われた中央競馬の2歳G1・朝日杯フューチュリティS（阪神芝1600メートル）は、2番人気のカヴァレリッツォ（牡、吉岡）が制した。表彰式のプレゼンターで登場した人気女性タレントにファンの視線が注がれた。

カヴァレリッツォはやや出負けしたが、中団まで押し上げて最後の直線へ。騎乗したC.デムーロが馬群を巧みに捌くと、最後は逃げ粘っていたダイヤモンドノット（牡、福永）を捉えてゴールした。

表彰式のプレゼンターとして登場したのは、人気タレントのゆうちゃみ。身長176センチのスタイルが際立つロングドレス姿で、笑顔でC.デムーロと写真に納まるなど、雨の阪神競馬場を彩ると現地やX上のファンから歓喜の声が続出した。

「可愛すぎて滅」

「流石に綺麗すぎやし可愛すぎや」

「天使過ぎ」

「ゆうちゃみ競馬場来てたんだー顔ちっこくて可愛い」

「ゆうちゃみさんの実物がテレビとかで見るよりもずっと綺麗でびっくりしました」

レースを制したカヴァレリッツォは父サートゥルナーリア、母バラーディスト（母の父ハーツクライ）の血統で通算3戦2勝。



（THE ANSWER編集部）