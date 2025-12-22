¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×ºÇ¿·±Ç²è¤¬¸ø³« ¡È¥ª¥á¥À¡ÈÌò¤ÎÅÄÃæ·ò¤òÄ¾·â ¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎºîÉÊ¡×
¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿®¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤ë
¡¡ÊüÁ÷³«»Ï50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤¬Íè½Õ¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡ÊÍèÇ¯1·î9Æü¸ø³«¡Ë¡£±Ç²è½é´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ëÃæÂ¼²í½Ó¡Ê¥«¡¼¥¹¥±¡Ë¡¢½©ÌîÂÀºî¡Ê¥¯¥ºÏ»¡Ë¡¢ÅÄÃæ·ò¡Ê¥ª¥á¥À¡Ë¡¢²¬ÅÄÆà¡¹¡Ê¿¿µÝ¡Ë¤¬2003Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë22Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£¥ª¥á¥ÀÌò¤ÎÅÄÃæ·ò¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
È¾À¤µª¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤Î¸µÁÄ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¨¡¨¡¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ÝÇ½»Ë¤Ë»Ä¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÎã¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ç®ÎÌ¤âÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡×
¡¡¨¡¨¡9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï²áµî¤Î±ÇÁü¤âÎ®¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤â¡¢à¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤Íá¤Ê¤ó¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïà¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤á¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤21ºÐ¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢24¡¢25ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¥ª¥á¥À¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Åö»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¤¨¡£ÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿½©Ìî¤µ¤ó¤â°µ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÃæÂ¼·¯¤È¤Ï¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤è¤¯°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´ÆÆÄ¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤â¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µ¡¹¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃæÂ¼·¯¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Í¡£º£¤Ç¤âÇ¯¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î»í¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Ã»¤¤¥«¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤Ê¡£¤¢¤½¤³¤Ï°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÆü¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¾ì½ê¤â¤É¤ó¤É¤ó°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢Ã»¤¤¥«¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼Çµï¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢±é¼ÔÆ±»Î¤Î¿®Íê´¶¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤â¤³¤¦¤·¤ÆºÆ½¸·ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÆ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£3¿Í¤È¤â¸ÄÀ¤¬¶¯¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«1¿Í¤Ç¤â°ã¤Ã¤Æ¤¿¤é¤³¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Ï°ã¤¦Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¬ÅÄÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤â¡¢½é¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤³¤ì¤¬50Ç¯¤âÂ³¤¯´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ö¥í¥°¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËËèÄ«¡¢5»þÈ¾¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¨¡¨¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÌ¤ê¤â±ÉÍÜÌÌ¤â´°àú¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡¥¥ã¥éÊÛ¤Ê¤É¤âºî¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡©
¡Ö¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬°ìÈÖ¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÌ¼¤ÏÎäÀÅ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¨¡¨¡¤¹¤´¤¯°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ºÊ¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âæ½êÍÑÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÈÎÁÍý¤ä¿¢Êª´Ñ»¡¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í»î¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎÁÍý¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï´°Á´¤ËÌ¼Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ë¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¤´¼«¿È¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡©
¡Ö¤ª¼ò¤â¤¿¤Ð¤³¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÎÂ¡¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©À¸³è¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£2013Ç¯¤ËµÞÀç¹±ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÀáÀ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£²ó¤ÎºÆ½¸·ë¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¨¡¨¡º£¸å¡¢60¼þÇ¯¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢100¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¨¡¨¡¡ÖÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡×¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È"¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¿Í¤Ã¤Æ³§¡¢À¸¤Êý¤â²ÁÃÍ´Ñ¤â°ã¤¦¤·¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¹ç¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âº¬Äì¤Ç¤Ï¿®¤¸¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤ªº×¤ê¡Ù¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØÏ·¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£º£¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£àÀÚ¤Ê¤µá¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
